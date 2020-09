Wientjes: 'Zeeland moet uit zijn schulp komen' (foto: Omroep Zeeland)

Tijdens de bijeenkomst werd bekend dat Siebe Riedstra de 'uitvoeringsregisseur' wordt. Riedstra, voormalig topambtenaar van het ministerie van Veiligheid en Justitie, moet zorgen dat het contact tussen het Rijk en de provincie Zeeland over de uitvoering van het pakket soepel verloopt. Zijn boodschap aan de zaal was helder: "Ik ga jullie nu achter de broek aanzitten. Jullie moeten er zelf werk van maken en het liefst zo snel mogelijk ook." Dat leverde voorzichtig gelach op in de zaal.

Wientjes en Riedstra waren er op uitnodiging van werkgeversorganisatie VNO-NCW en netwerkorganisatie De Maatschappij. Wientjes begon met een korte terugblik op het hele proces. "Het was eigenaardig. Een leeg provinciehuis, een leeg hotel vanwege corona en dan begin je aan het hele proces." Hij benadrukte nog maar eens dat hij geen budget had. "Sommigen zeggen wel eens dat ik vanaf het begin het bedrag wist. Dat is echt niet zo."

'Huisartsenopleiding binnen een half uur'

De oud-VNO-NCW voorman had lovende woorden voor minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid. "Ik weet, hij ligt nu onder vuur. Maar met zijn hulp is het kenniscentrum ondermijning en de rechtbank er gekomen." Ook richting Hugo de Jonge (Volksgezondheid) was hij positief: "De huisartsenopleiding was binnen een half uur geregeld"

Bestuurders en werkgevers gingen vanmiddag in gesprek met speciaal gezant Bernard Wientjes (foto: Omroep Zeeland)

Mensen in de zaal reageerden voornamelijk positief op het pakket. Daan Schalck van North Sea Ports: "Het is een evenwichtig, samenhangend pakket met aandacht voor de infrastructuur." Nathalie de Muynck van Zeeland Refinery vindt vooral het aantrekken van talent door de nieuwe onderwijsmogelijkheden in het compensatiepakket een positief gegeven.

Bas van den Tillaar, burgemeester van Vlissingen vroeg om eensgezindheid: "Het gaat er nu om dat we de rijen gesloten houden. dat is echt heel belangrijk." Eigenlijk kwam de enige waarschuwing van Wientjes zelf: "Zeeland moet elkaar meer en beter vinden. Den Haag meer opzoeken."

Besloten karakter

De bijeenkomst met maximaal 100 gasten vanwege de coronamaatregelen was bedoeld voor werkgevers, ondernemers en bestuurders. Vragen moesten van tevoren zijn ingediend.

Er is jarenlang gepraat over de marinierskazerne. Die zou er komen, omdat er veel overheidsdiensten zijn vertrokken de afgelopen jaren. Mede omdat mariniers niet wilden verhuizen naar Vlissingen, ging de bouw van de kazerne in Vlissingen-Oost uiteindelijk niet door. Het Rijk beloofde Zeeland te compenseren en wel met de volgende afspraken: Er komt een Delta Kenniscentrum in Vlissingen gefocust op voedsel, water en energie in Vlissingen, een samenwerking tussen de Zeeuwse kennisinstellingen en de universiteiten van Utrecht en Wageningen.

Zeeland krijgt een vaste intercity tussen Vlissingen en de Randstad en er komt geld voor een goederenspoorverbinding tussen Terneuzen en Gent.

Er komen onderzoeken naar de mogelijkheid om een waterstoffabriek in Zeeland neer te zetten, om North Sea Port klimaatneutraal te maken en om een 380kV-verbinding naar Zeeuws-Vlaanderen te trekken.

Zeeland krijgt een huisartsenopleiding, Vlissingen een regionaal gezondheidscentrum en er komt meer geld voor de Zeeuwse zorginfrastructuur.

Langdurig werkzoekenden in Zeeland worden omgeschoold.

Zeeland krijgt (op de locatie waar de marinierskazerne had moeten komen) een Law Delta, bestaande uit een Extra Beveiligde Inrichting (EBI), een extra beveiligde zittingslocatie voor de rechtbank, een beveiligde overnachtingsplek voor rechters en advocaten en strategisch kenniscentrum tegen ondermijnende criminaliteit.

Staatssecretaris Knops is vanuit de regering verantwoordelijk voor de realisatie van het compensatiepakket. Het provinciebestuur gaat op 10 september met hem in overleg over hoe het pakket uitgevoerd wordt.