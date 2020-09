Deze sporthalvloer kan zomaar in je huiskamer staan

Danny Smit van Smit Interieurbouw uit Middelburg kwam vorige week even kijken of er misschien nog leuke toestellen in de zaal stonden. "Ik zag die vloer en dacht; als dat kan.." In overleg met de sloper haalt hij deze week de vloer uit de zaal om tafels en wandpanelen van te maken. "Gisteren is er al iemand geweest die de losse latten eruit heeft gehaald om er een nieuwe vloer van maken. "Je merkt echt dat het sentiment groot is hier in Middelburg", voegt Smit daaraan toe.

Warme gevoelens

Sentiment is het ook voor Mark Aalbers. Als rolstoelbasketballer heeft hij vele uren getraind in de hal aan de Nassaulaan. "Als ik hier binnen kom, krijg ik allemaal warme gevoelens." Aalbers kreeg een tip van een vriend dat je een stuk vloer kon kopen. Hij hoefde er niet lang over nadenken en reserveerde direct een deel.

Mark Aalbers heeft zijn stukje vloer uitgekozen (foto: Omroep Zeeland)

Vanmorgen ging hij langs om zijn stuk vloer te markeren met tape. "Ik heb veel mooi rode lijnen van het basketbal uitgekozen." Hij gaat er een tafelblad van maken, waar hij straks zeker drie keer per dag aan zit. "Prachtig toch?", zegt Aalbers lachend.

De vloerdelen gaan snel volgens Danny Smit. Mensen die nog een deel willen hebben moeten contact opnemen met Smit Interieurbouw uit Middelburg.

Danny Smit zaagt de vloer in stukken (foto: Omroep Zeeland)

