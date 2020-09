Twintigtal varkens omgekomen bij brand in stallen Poortvliet

Toen de brandweer ter plaatse kwam, bleek één van de schuren met daarin twee stallen in brand te staan. "We hebben direct groot materieel ingezet. Toen we aankwamen zagen we meteen dat we niets meer konden doen voor het dak van de loods", aldus Remco Duerinck van de Veiligheidsregio Zeeland.

Toch is de schuur niet volledig verwoest. Het vuur woedde namelijk vooral op het dak. "We hebben er vervolgens alles aan gedaan om te zorgen dat het vuur niet oversloeg naar de andere schuur en dat is gelukt."

Uitslaande brand in varkensstallen in Poortvliet (foto: Omroep Zeeland)

Daardoor bleef de andere schuur gespaard. Verdeeld over de twee schuren stonden 7.000 varkens. Door de brand zijn tot nu toe een twintigtal dieren omgekomen. "Het merendeel hebben we dus kunnen redden. We kijken dus terug op een succesvolle inzet."

Volgens Duerinck hebben de brandweermannen tijdens de inzet bij elke stap die ze hebben gezet, oog gehad voor het welzijn van de dieren. "Daardoor werden de werkzaamheden wel bemoeilijkt." Er zijn geen personen gewond geraakt.

Om 5 uur is het laatste blusvoertuig afgelost. De brandweer helpt de eigenaar nog met het ventileren van de stallen.