Verlichting Jaagpad Vlissingen - Middelburg officieel in gebruik genomen

De verlichting op het Jaagpad. (foto: Omroep Zeeland)

De verlichting bestaat uit losse lampjes in de grond. Daardoor is het gemakkelijker om een lampje te vervangen als dat nodig is. Er ligt geen bedrading onder het asfalt. De verlichting is gedimd waardoor het niet schadelijk is voor de fauna in de omgeving. Vooral vleermuizen zouden er anders last van kunnen hebben.

Meer zicht met minder licht

Eind 2019 is er een proef gestart op een deel van het fietspad om de effectiviteit van de verlichting te testen. Later is besloten om de verlichting over het hele Jaagpad aan te leggen. Het is de bedoeling dat inwoners van Vlissingen, Middelburg en Oost-Souburg nu veiliger kunnen fietsen en wandelen over het Jaagpad.

Projectleider en gedeputeerde over de nieuwe verlichting op het Jaagpad tussen Vlissingen en Middelburg.