Goedemorgen! Uitslaande brand, wekelijks testen en sporten in een discotheek

Op het moment dat de brand uitbrak, waren er nog dieren aanwezig in de stal. De brandweer rukte met meerdere Zeeuwse eenheden uit om de brand te bestrijden. Ook kwam er hulp van de brandweer uit Bergen op Zoom.

Uitslaande brand in varkensstallen in Poortvliet (foto: Omroep Zeeland)

Gisteren gaf de regering een nieuwe corona-persconferentie. Daarin maakten zij bekend dat in de toekomst de veiligheidsregio's elke week het risico per gebied inschatten. Voor Zeeland betekent dat dat de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) per week bekijkt of er extra coronamaatregelen nodig zijn.

Coronatest

Daarnaast maakte minister De Jonge (Volksgezondheid) bekend dat bewoners van verpleeg- en verzorgingstehuizen waar een coronabesmetting is geconstateerd wekelijks een coronatest moeten ondergaan en had het kabinet had slecht nieuws voor discotheken en clubs. Die blijven voorlopig nog gesloten.

Op de spinning fiets naast de bar bij El Toro in Goes. (foto: Omroep Zeeland)

Een discotheek die daar geen last meer van heeft, is El Toro in Goes. Sinds half juli is de tent al dicht. Maar er is al een nieuwe bestemming voor het pand gevonden: een sportschool. In plaats van rondspinnen op muziek, kan je er nu spinnen op een fiets.

Meer zicht, minder licht

Het fietspad tussen Middelburg en Vlissingen wordt sinds gisteren op een andere manier verlicht. Door verlichting in het wegdek te plaatsen, is er minder licht nodig om de weg voldoende in beeld te brengen. Dat is gunstig voor de dieren in de omgeving. Met name vleermuizen hebben op deze manier minder last van straatverlichting.

Wientjes: 'Zeeland moet uit zijn schulp komen' (foto: Omroep Zeeland)

Bernard Wientjes was gisteravond terug in Zeeland. De man die als speciaal gezant de gesprekken tussen het kabinet en de provincie Zeeland over de compensatie voor het afblazen van de marinierskazerne in Vlissingen leidde, sprak met een zaal vol werkgevers en bestuurders over die compensatie.

En hij had ook een nieuwtje: de uitvoering van de plannen in het pakket staat onder leiding van voormalig topambtenaar Siebe Riedstra.

Een meeuw houdt de wacht in Vlissingen (foto: Anne-Marie van Iersel)

Het weer

Het is wisselend bewolkt en in de vroege uurtjes kan er nog een enkele bui vallen vlakbij op zee op Walcheren en Zeeuws-Vlaanderen. Daarna wordt het beter: vanmiddag is het overal droog en vrij zonnig! De middagtemperaturen komen te liggen tussen 19 en 21 graden, bij een zwakke wind uit het noordwesten/noorden.