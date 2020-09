Muzikant Rob over corona: Het wezenlijke van muziek maken is juist contact

Wat veranderde er voor jou in maart?

Alles. Wij waren één van de eerste sectoren die moesten stoppen vanwege de aerosolen die mogelijk vrijkomen bij zingen. Een week na de lockdown ben ik al begonnen met online zanglessen voor de muziekschool en het conservatorium.

Met barbershopkoor Sea Sound Singers en Koor Lichte Muziek A58 ben ik ook online gaan repeteren, maar daar zijn we vrij snel mee gestopt. Het bleek niet te werken. Door de vertraging waar je mee te maken hebt, kun je niet samen zingen.

Hoe heb je de coronatijd ervaren?

Dubbel. Ik had meer tijd om muziek te arrangeren voor mijn koren en om aan soloprojecten te werken. Maar ik werd ook passiever, je raakt je drive een beetje kwijt. Je kunt nergens naartoe werken. Alle geplande optredens en boekingen gingen niet door.

Heeft de coronacrisis financiële gevolgen gehad?

Absoluut. Juist in het voorjaar werk ik veel aan freelance projecten om een buffer te hebben voor de zomer. Maar door alle workshops en boekingen ging een streep. Ik ben daardoor 4500 euro misgelopen.

Gelukkig werd ik door de muziekschool, het conservatorium en de koren wel doorbetaald. Bij twee koren voor honderd procent, en bij één voor zeventig procent. Koren lopen ook veel inkomsten mis omdat er geen optredens zijn.

Inmiddels komt alles weer op gang, maar het is nog niet zoals het was (foto: Evert van Moort)

Is alles inmiddels weer een beetje normaal?

Op de muziekschool en het conservatorium geef ik weer fysiek les. Er staat een spatscherm tot aan het plafond tussen mij en de leerling. Soms wil je toch even voelen hoe het zit met iemands ademsteun. Dan vraag ik of het goed is dat ik even binnen de anderhalve meter kom. Dat is eigenlijk nooit een probleem.

Als dirigent ben ik met twee koren weer begonnen met repeteren. De deuren staan open en we staan op ruime afstand van elkaar. Bij het ene koor hebben we de groep in tweeën gesplitst, bij het andere koor heeft een flink deel besloten voorlopig niet te komen. Met het Scheldeloodsenkoor, dat bestaat uit mannen op leeftijd, repeteren we nog helemaal niet.

Hoe zie je de toekomst tegemoet?

Ik zie het wel zonnig in, al kun je geen plannen maken voor de lange termijn. Heeft het zin om nu aan een kerstconcert te werken? Geen idee. Maar ik merk dat het sociale component nu belangrijker is dan ooit. Iedereen is zo blij om elkaar weer te zien en samen te zingen. Het wezenlijke van muziek maken is contact. Gelukkig kan dat weer, al is het beperkt.