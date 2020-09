Tholen verdacht van staatssteun: 'De teller staat op zo'n dertig miljoen euro die wij zijn misgelopen'

Het is juni 2019 als het bedrijf DSV samen met het gemeentebestuur de handtekeningen zet onder het koopcontract van vijftien hectare grond langs de Nieuwlandseweg in Tholen. Maar hoewel het koopcontract is getekend, wordt er niet betaald. Dat gebeurde volgens fractievoorzitter Han van 't Hof van Algemeen Belang Tholen pas augustus jongstleden, veertien maanden later. "Normaal gesproken hadden wij 1,1 miljoen rente, acht procent, moeten incasseren over dat bedrag en dat is niet gebeurd. Dan ben je een bedrijf aan het steunen en dat is wettelijk verboden!"

DSV Solutions ondertekent in juni 2019 een overeenkomst met de gemeente Tholen. Op bedrijventerrein Welgelegen bij Tholen wordt een distributiecentrum van ongeveer 90.000 vierkante meter groot gebouwd. Het distributiecentrum moet voor tweehonderd nieuwe banen zorgen. Directeur Bas Fraanje vindt het fijn dat het distributiecentrum op een steenworpafstand van de A4 komt te liggen. Wethouder Frank Hommel is vooral blij met de extra werkgelegenheid in zijn gemeente.

En dat is volgens Van 't Hof niet het enige. Sinds juni heeft hij naar eigen zeggen onderzoek gedaan. Daaruit blijkt volgens hem dat er meer aan de hand is. Naast de renteloze deal is de grond volgens hem veel te goedkoop verkocht. "DSV heeft 87 euro per vierkante meter betaald. Onze buurgemeente rekent bijna het dubbele. In totaal hebben we er nu dertien miljoen euro voor gekregen en dat had het dubbele kunnen zijn."

Verder zijn er dan nog de in-en-uitritten. Volgens hem aangelegd op gemeentegrond en betaald door de gemeente. Dat geldt eveneens voor een grondwal. Plus gemaakte kosten. Volgens Han van 't Hof gaat het in totaal om dertig miljoen euro.

Internationaal distributiecentrum DSV in Tholen (foto: Omroep Zeeland)

Algemeen Belang Tholen heeft inmiddels officieel drie keer schriftelijke vragen ingediend. Ondertussen heeft de fractie nog om aanvullende informatie gevraagd en die ook gekregen. "Maar die antwoorden waren totaal onbevredigend en riepen alleen maar meer vragen op!" Daarom gaat de partij volgende week een vierde reeks vragen sturen naar het gemeentebestuur.

Die heeft per keer vier weken de tijd om te reageren en daar is het wachten nu op. Ondertussen is ABT van plan om naar de provincie te stappen voor hulp bij het onderzoek naar die staatssteun. Als de provincie het verzoek afwijst laat Algemeen Belang Tholen weten naar de Europese Commissie te zullen stappen.