Tientallen Zeeuwen halen meer dan 33.000 euro op voor onderzoek naar kanker

De organisatoren waren geïnspireerd door Ride for the Roses-boegbeeld Theo Schouwenaar, een van de drijvende krachten achter de DELTA Ride for the Roses. Hij overleed in april aan de gevolgen van kanker. Vanochtend reikte zijn weduwe Mieke Schouwenaar de cheque uit aan KWF Kankerbestrijding.

Schouwenaar was zichtbaar trots na de overhandiging. "Het was heel fijn. Theo was altijd van het geld binnen hengelen. Zoals hij altijd naar de Zeelandhallen ging om een cheque te overhandigen, dat mocht ik nu een keer doen." Volgens mevrouw Schouwenaar zou Theo erg tevreden zijn geweest met deze opbrengst.

De organisatoren en de familie van Theo Schouwenaar bij de overhandiging van de cheque (foto: Omroep Zeeland)

Eddie Bogaert is een van de organisatoren. Het eindbedrag heeft zijn stoutste dromen overtroffen. "Onze eerste doelstelling was 10.000 euro, maar Zeeland heeft deze actie zo mooi omarmd." De hele actie is gedaan met Theo Schouwenaar in gedachten, een goede vriend van Bogaert. "Daar is eigenlijk maar één woord voor en dat is emotioneel. Het was een vreselijk goede man, een hele goede penningsmeester voor de DELTA Ride for the Roses en hij deed veel in het vrijwilligerswerk", zegt Bogaert met een brok in keel. "Ik weet zeker dat hij meekijkt en dat hij super trots op ons is." De organisatoren bedanken heel Zeeland voor de bijdrage.

'Fantastisch en overweldigend

Maryse van de Plasse van KWF Kankerbestrijding nam de cheque in ontvangst. Ze omschrijft het bijeen gebrachte bedrag als fantastisch en overweldigend. "Ik wist dat het een flink bedrag zou zijn, maar dit bedrag is ongelooflijk." Zeeland heeft met hun jaarlijkse eigen Ride for the Roses bewezen dat het goede doel leeft in de provincie. "Je merkt dat mensen het doel een heel warm hart toedragen en daar word ik zelf dan weer een beetje warm van vanbinnen."

Zeeland In Actie levert 33.399 euro op (foto: Omroep Zeeland)

Zeeland in Actie is opgezet omdat evenementen als de DELTA Ride for the Roses en Alpe d'Huzes vanwege het coronavirus niet door konden gaan. Daardoor loopt KWF Kankerbestrijding een hoop geld mis.

Sportieve uitdagingen

De organisatie riep Zeeuwen op om sportieve uitdagingen aan te gaan en daarmee geld op te halen voor kankeronderzoek. Tientallen Zeeuwen gingen uitdagingen aan. Zo fietste de door spasmen getroffen Andrea van den Broek samen met haar partner van Middelburg naar het noordelijkste puntje van Nederland, een afstand van 516 kilometer. Michel Jumelet fietste van Vlissingen en naar Delfzijl en hardloper Patrick van Iersel liep 's nachts om het Grevelingenmeer heen. Alle sportieve deelnemers haalden geld op voor hun prestaties.

Het hoogtepunt van de actie was een liveshow op vrijdag 7 augustus vanuit de Oostmolen in Kloetinge met optredens van onder andere Dax Hovius, Marjon van Iwaarden en Mood 66. Ook boer Bastiaan met zijn Milou en boerin Bertie kwamen langs.