Zeg maar dag tegen duizend Zeeuwse fietsen

Doorgezaagd slot van een fiets (foto: Bas de Vries)

"Als er geen dader in zicht is, beginnen we er niet meer aan", zegt korpschef Henk van Essen vandaag in het Algemeen Dagblad.

Maandelijks werkt de politie de statistiek bij op de website data.politie.nl. Als je kijkt naar de diefstallen van snor-, brom- en gewone fietsen in onze provincie zie je dat er in 2019 in totaal 1.006 van dergelijke vervoermiddelen als gestolen werden opgegeven. Met Middelburg en Vlissingen als koplopers.

De politiewoordvoerder voor Zeeland-West-Brabant kan niet zeggen hoeveel van deze diefstallen werden opgelost of welk aantal uiteindelijk terug is gekomen bij de rechtmatige eigenaar. Daardoor valt niet echt te voorspellen hoeveel Zeeuwse fietsen door het wijzigen van het politiebeleid voortaan definitief uit beeld zullen verdwijnen.

Daderindicatie

Maar de woordvoerder Cristel Willems is het niet eens met de interpretatie die nu aan de woorden van de korpschef wordt gegeven. "Hij heeft het over (voornamelijk internet) aangiftes die vaak voor de verzekering gedaan worden en waar dus geen enkele opsporingsspoor in zit. Je kan dus volgens mij niet stellen dat we niet langer onderzoek doen naar fietsdiefstallen. Dat is te kort door de bocht", aldus de politiewoordvoerder.

En ook: "De korpschef heeft met dit interview willen aangeven om in samenspraak met bevoegd gezag keuzes te maken hoe de capaciteit van de politie wordt ingezet."

Kaart

Waar worden de meeste fietsen gestolen? Bekijk het zelf op de kaart van Zeeland. Ga met de muis over de prikkers voor de cijfers van 2019. En ook die van 2012. In dat jaar lagen de diefstalcijfers nog veel hoger.

De hogere aantallen in 2012 (gemiddeld in Zeeland het dubbele van 2019) kunnen een aanwijzing zijn dat het werkelijke aantal diefstallen per gemeente véél hoger is dan nu uit de registratie blijkt. Na 2012 is de politie op een andere wijze gaan registreren.

Kunstmatig

Volgens een onderzoek uit maart 2019 van het opinieblad De Groene Amsterdammer, dat daarvoor grote aantallen agenten anoniem heeft geënquêteerd, is die nieuwe registratie erop gericht de misdaadcijfers in ons land kunstmatig laag te houden om het succes van het politiebeleid te bewijzen. De voorganger van Henk van Essen, Erik Akerboom, ontkende destijds deze gang van zaken.