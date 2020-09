Burgemeester Mulder: 'Bubbels hebben we hier niet, die zitten bij ons alleen in een fles'

Burgemeester Jan-Frans Mulder (foto: Gemeente Hulst)

Ondanks de verschillende aanpak van Nederland en België in de strijd tegen het coronavirus, zijn de burgemeesters nog altijd 'on speaking terms'. Dat is eigenlijk heel de coronaperiode zo geweest, vooral toen de grenzen dichtgingen.

Volgens De Rechter was het sluiten van de grenzen het ergste wat er tijdens de crisis is gebeurd: "Dat betreuren we enorm. Het was echt tegen onze natuur in. We zijn al decennialang bezig om de grenzen zo open mogelijk te houden en dan krijg je bericht uit Brussel dat ze dicht moeten. Daar moesten wij naar handelen."

'Hulst was Hulst niet meer'

Mulder beaamt dat: "Het was bizar. Dat hopen we echt nooit meer mee te maken." Hij kijkt dan ook niet graag terug op deze periode. "Hulst was Hulst niet meer. We waren ook bang dat de Belgen niet meer zouden komen zodra de grenzen terug open gingen. Zeventig procent van ons winkelend publiek komt uit Vlaanderen, dat zou een strop zijn."

Burgemeester Stanny De Rechter van de Vlaamse gemeente Stekene (foto: Gemeente Stekene)

Dat was niet het geval. Opeens waren de grenzen weer open en kwam het Belgische publiek terug als vanouds. "Dat was dan ook wel weer wennen. De Belgen die richting Hulst kwamen dachten dat er in Nederland geen regels waren. Ze gingen met hun 'bubbel' op het terras zitten. Maar ja, bubbels hebben wij hier niet, die zitten bij ons alleen in een fles."

En dus konden de twee buurgemeentes wel wat aan de communicatie naar hun inwoners doen. Er zijn brieven in beide gemeenten verstuurd met de maatregelen die in de landen worden genomen. De Rechter: "Uiteindelijk zijn we er toch uit geraakt."

Burgemeester Jan-Frans Mulder hoopt dat de spanning tussen Belgen en Nederlanders verdwijnt (foto: ANP)

Van verschillende Vlaamse burgemeesters kwam vervolgens de oproep om Zeeland te weren, omdat het er niet veilig zou zijn. Daar heeft De Rechter niet aan meegedaan. "We hebben wel aan onze inwoners gevraagd om lokaal te kopen. Maar dat was een goedbedoelde oproep, omdat veel van onze winkels maanden niet open konden."

Nu kijken toch nog veel Hulstenaren met een schuin oog naar Belgen en vragen ze zich af wat ze hier komen doen" Burgemeester Jan-Frans Mulder van Hulst

Mulder hoopt vooral dat de spanning tussen Nederlanders en Belgen de komende tijd verdwijnt. "Nu kijken toch nog veel Hulstenaren met een schuin oog naar Belgen en vragen ze zich af wat ze hier komen doen. Daar moeten we vanaf."

Grenzen blijven open

Tijdens de coronaperiode hadden de burgemeesters veel contact, maar dat was altijd al zo. Mulder: "Ik ben al zeventien jaar burgemeester in Hulst en we hebben altijd een intensief samenwerkingsverband gehad met Stekene. Zowel bestuurlijk als maatschappelijk."

Nu is het ook weer redelijk rustig in de gemeente van De Rechter. "Op dit moment is het aantal besmettingen laag. Het gaat de goede kant op." Ook zijn er afspraken gemaakt dat bij een mogelijke tweede besmettingsgolf de grenzen openblijven. En dat stemt beide burgemeesters tevreden.

Grensburgemeester Jan-Frans Mulder (Hulst) en Stanny De Rechter (Stekene) in de Zeeuwse Kamer