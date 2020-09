Johnny uit 's-Heer Arendskerke fietst in negen dagen 1.900 kilometer door Nederland

De tocht begon afgelopen zaterdagochtend in Amerongen in de provincie Utrecht. Sindsdien fietst Uitterhoeve ruim 300 kilometer per dag en terwijl hij vooraf had verwacht 'maar' 250 kilometer te rijden. Gisteren, met Zeeland in zicht, reed hij 420 kilometer. Hij startte die ochtend in de buurt van Medemblik en fietste langs de hele Noordzeekust naar zijn woonplaats 's-Heer Arendskerke.

Oogjes zijn klein

Op het eerste gezicht ziet hij er na zoveel kilometer en zo weinig slaap, nog goed uit. Zijn ogen zijn wat klein, maar voor de rest zie je niet aan hem dat hij al dagen op pad is. "Alleen m'n kont moet flink gesmeerd worden, want die voel ik wel."

Johnny Uitterhoeve in de buurt van Kruiningen (foto: Omroep Zeeland)

Aan de RATN doen bijna 200 deelnemers uit heel Europa mee. Zelfs een een Braziliaan is gestart in Amerongen, maar hij is al afgestapt. De Zuid-Amerikaan is niet de enige, want intussen zijn er al bijna twintig afvallers, terwijl de snelste renner al bij de finish is.

Uitterhoeve ziet niet op tegen wat nog moet komen. Vanuit Zeeland rijdt hij via Noord-Brabant naar Limburg. Daar wachten nog heuvels zoals de Cauberg en Keutenberg. Daarna gaat hij in één streep naar Amerongen. "Met een beetje geluk ben ik morgenavond bij de finish," aldus Johnny.