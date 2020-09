Einde procedures Nollebos in zicht - 'En, neee, er komen géééén vakantiehuisjes'

Rens Reijnierse (50 Plus), wethouder Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

"Zorgvuldigheid ten top en inspraak zoveel als kan", is het devies van verantwoordelijk wethouder Rens Reijnierse (50 Plus), die op eieren loopt in dit dossier. "Er komt na alle inspraak een plan om het Nollebos te verbeteren", legt hij uit, en zegt hij er meteen achteraan: "Dan wordt er weer meteen gezegd; 'Verbeterd? Dus u gaat het op de schop nemen?' Nee! Dat weet ik niet. Het hele proces gaan we nu rustig doorlopen."

Neee, er komen geeeen vakantiehuisjes." Rens Reijnierse (50 Plus), wethouder Vlissingen

Veel protest is er jarenlang geweest over plannen om vakantiehuisjes in het Nollebos te bouwen. De gemeenteraad heeft in 2017 besloten om dat niet toe te staan. "Er zijn mensen die denken dat ik stiekem van plan ben nog steeds zoiets door te voeren. Ik herhaal wederom: Nee, er komen gééén vakantiehuisjes."

Nollebos, Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

Wethouder Rens Reijnierse (50 Plus) over het dossier Nollebos

Na de inspraakavonden komt het stadsbestuur half oktober met een conceptplan, waarop een volgende inspraakprocedure van zes weken volgt. In januari moet de kogel eindelijk door de kerk gaan. Het is de bedoeling dat de gemeenteraad dan stemt over een definitief plan.