Gemeente Schouwen-Duiveland verrast over ophef om andere roodtint vuurtoren

De nieuwe kleur van de vuurtoren is het gesprek van de dag in Nieuw-Haamstede waar boze, teleurgestelde en soms woedende reacties zijn te horen. De Belangenvereniging van Nieuw-Haamstede stoort zich dat de vuurtoren 'flets bruinrood' wordt terwijl hij al zeventig jaar 'vuurtorenrood' is.

De bruinrode kleur komt niet uit de lucht vallen. De nieuwe kleur is tot stand gekomen op basis van uitgebreid onderzoek. Dat is verplicht omdat de vuurtoren een Rijksmonument is. Volgens een onderzoeker zat hij er al rond 1937 op. Bovendien zou de toren met deze kleur beter passen bij de bijbehorende huizen.

'Geen besef waar ze mee bezig zijn'

In een reactie eerder deze week zei Jan Edu Kelder van de belangenvereniging dat juist de felle roodtint de vuurtoren iconisch maakt. "Op heel Schouwen-Duiveland en ver daarbuiten kent iedereen de vuurtoren van Haamstede, ook nog van het biljet van 250 gulden (waar hij in het paars op stond, red.). En nu gaan ze zonder overleg met ons, en alle andere mensen die op het eiland wonen, de kleur veranderen. Ik denk niet dat ze beseffen waar ze mee bezig zijn en wat ze vernietigen!"

De schilderklus valt onder de eindverantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat. "Voor het werk aan de toren moesten wij een omgevingsvergunning aanvragen", zegt een woordvoerder. "Op initiatief van de gemeente is kleuronderzoek uitgevoerd. Die vergunningsprocedure heeft volgens de wettelijke termijnen ter inzage gelegen."

Toch een andere kleur?

"Wij zijn niet voornemens om een andere kleur uit te kiezen", gaat de woordvoerder verder. "Wij willen de toren zo snel mogelijk opknappen. We begrijpen heel goed dat mensen iets van de kleur vinden. Bij elke vuurtoren die wij in beheer hebben is dat het geval."

Rijkswaterstaat benadrukt dat het niet op eigen initiatief een kleuronderzoek heeft laten te doen. Het puntje van de toren is inmiddels al donkerder, in de tweede helft van deze maand moet de rest van de toren geschilderd worden. Als dat niet kan, zal de toren langer in de steigers blijven staan en dan is het maar de vraag of het werk eind van het jaar is afgerond.

Verantwoordelijk wethouder Jacqueline van Burg is verrast over de vele boze reacties. "Als het nu een hele andere kleur zou worden, zoals blauw of geel, dan had ik zo veel protest verwacht. Ik heb wel het gevoel dat de discussie wordt vertroebeld, doordat mensen denken dat het echt een soort bruin wordt, maar de nieuwe kleur is wel degelijk een andere roodtint."

Historisch kleurenonderzoek

"Het is niet zo dat we zomaar een kleur hebben gekozen. Deze kleur rood is naar voren gekomen uit historisch kleuronderzoek." Op de vraag of de kleur nu nog gewijzigd kan worden naar de felle roodtint, is de wethouder duidelijk: "Als de felrode kleur erop zou moeten en Rijkswaterstaat zou dat willen, dan moeten er nieuwe vergunningen worden aangevraagd. De vergunning die er nu ligt is onherroepelijk. Ik kan die nieuwe kleur niet zomaar wijzigen."

