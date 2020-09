Sloopwoningen leeghalen in Goes, bijna alles mag weg

In de P.C. Quantstraat in Goes-Oost in Goes zijn vanmiddag een tiental belangstellenden komen slopen. (foto: Omroep Zeeland)

Roberta van de Velde was een van de mensen die een rondje doet: "Ik zoek voor een mede-bewoner uit de wijk een andere keuken. Ik vind het mooi dat dit kan, er zijn altijd mensen die iets kunnen gebruiken." Hans Rook uit Goes is gewapend met een schep en snoeischaar aanwezig. Hij zoekt naar nieuwe bloemen en planten. "Het is een mooie manier om te recyclen." Er gaan meerdere stekjes mee.

Het is mooi als spullen een tweede leven krijgen" Ruben Goethals, Beveland Wonen

De sloop verloopt gestructureerd, volgens spelregels en afspraken om onderlinge conflicten te voorkomen "Als je hier komt, moet je je vooraf aanmelden", zegt woordvoerder Ruben Goethals van woningcorporatie Beveland Wonen. "En dan ook invullen wat je wil meenemen."

En dat is best aardig wat. Belangstellenden mogen onder meer keukenblokken, schuttingen, rondslingerende knuffels, deurmatten, planten en boompjes uit de tuinen meenemen. Niet alles mag weggehaald worden: de installaties voor gas en elektriciteit moeten blijven zitten.

Duurzaam slopen

Voor de woningcorporatie is het een extra stap in hun poging om duurzamer te slopen. "Het is mooi als spullen een tweede leven krijgen", zegt Goethals. "En dat mensen dus niet naar een winkel gaan om spullen te kopen."

Volgende week woensdag is de tweede en laatste dag dat er herbruikbare spullen uit de leegstaande sloopwoningen meegenomen kunnen worden.

Ook knuffelberen krijgen een tweede leven. (foto: Omroep Zeeland)

Er werd van alles en nog wat meegenomen in de P.C. Quantstraat in Goes-Oost