Shirin van Anrooij baalt dat het WK voor junioren niet doorgaat (foto: Orange Pictures)

Alleen, in Italië worden alleen de wedstrijden voor de eliterenners georganiseerd. Alle andere categoriën, waaronder de categorie waar Van Anrooij haar zinnen op had gezet, zijn geschrapt. Tot verdriet van de Zeeuwse. "Het was eigenlijk wel het hoofddoel van dit seizoen en dan is het wel jammer dat het opeens wegvalt", zegt ze.

Balen dus, helemaal omdat het parcours Van Anrooij op het lijf geschreven was. "In de wegwedstrijd zat een hele mooie klim en die ging erg lang door. Ik denk wel dat ik kans had gemaakt op een mooie uitslag." Van Anrooij draait een sterk seizoen, dus was tijdens het WK een van de topfavorieten geweest. Al betekent dat niet automatisch dat ze ook had gewonnen. "Nee, helaas niet. Zo werkt het niet", aldus Van Anrooij.

Tour Cycliste Féminin International de l'Ardèche

Dat het WK niet doorgaat, wil niet zeggen dat de Zeeuwse deze dagen niet op de fiets te vinden is. Morgen start ze in de Tour Cycliste Féminin International de l'Ardèche, een zevendaagse wedstrijd bij de elitevrouwen met veel klimmen.

Ik denk niet dat er een bepaalde last op mijn schouders komt te liggen." Shirin van Anrooij

Dat doet ze in de kleuren van Trek-Sagefredo, een grote wielerploeg waar zij de rest van het seizoen aan verbonden is. Bij die ploeg gaat het er anders aan toe dan ze tot nu toe gewend is. "Ik denk dat ik daar de komende dagen wel achter ga komen, dat het gewoon een stuk professioneler is dan ik gewend ben."

De komende zeven dagen staan voor Van Anrooij vooral in het teken van leren. "Ik denk dat ik gewoon m'n best ga doen en lekker moet gaan fietsen en kijken hoe het gaat en m'n best doen. Maar ik denk niet dat er een bepaalde last op mijn schouders komt te liggen.'

De Tour Cycliste Féminin International de l'Ardèche start morgen in Saint-Martin-d'Ardèche en eindigt dinsdag negen september in Beachchastel.

