GS: Referendumaanvraag over tolvrije Westerscheldetunnel ongeldig

(foto: Huib Boogert)

Volgens het provinciebestuur is de aanvraag om twee redenen ongeldig. Allereerst hebben onvoldoende mensen de petitie voor een referendum rechtsgeldig ondertekend. Het gaat hier om formulieren waarop informatie ontbreekt of die niet voldoen aan de vereisten. Bepaalde ondertekenaars wonen niet in in Zeeland, sommige leeftijden zijn onbekend en formulieren zijn onleesbaar. Volgens de provincie heeft Stichting Zeeland Tolvrij nog wel geprobeerd om de missende gegevens aan te leveren, maar dat is niet overal gelukt.

Niet referendabel

Daarnaast is het compensatiepakket volgens Gedeputeerde Staten geen onderwerp dat aan een referendum onderworpen kan worden. De provincie wijst naar de verordening die bepaalt welke onderwerpen geschikt zijn voor een referendum.

In die verordening staat dat over 'besluiten waarvan de inwerkingtreding of uitvoering niet kan worden uitgesteld vanwege de ermee gemoeide spoedeisende provinciale belangen' geen referendum georganiseerd kan worden. Volgens GS is het compensatiepakket zo'n onderwerp.

Advies

De brief van Gedeputeerde Staten is slechts een advies. Uiteindelijk besluit Provinciale Staten of het referendumverzoek gehonoreerd wordt. Het is nog maar de vraag of de Stichting Zeeland Tolvrij bij hen wel een luisterend oor vindt. In juli lieten de Zeeuwse coalitiepartijen al weten dat zij niet op een referendum zitten te wachten.

