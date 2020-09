Goedemorgen! Referendum, liefde en slopen

De vuurtoren van Burgh-Haamstede voor hij in de steigers stond (foto: Omroep Zeeland)

Rood is al lang het rood niet meer

De eerste tekstregel van de hit Rood van Marco Borsato zal sommige inwoners van Nieuw-Haamstede aanspreken. Het stoort de Belangenvereniging van Nieuw-Haamstede dat de markante vuurtoren 'flets bruinrood' wordt terwijl hij al zeventig jaar 'vuurtorenrood' is. Daar is veel discussie over.

Verantwoordelijk wethouder Jacqueline van Burg van de gemeente Schouwen-Duiveland is mogelijk wat rood aangelopen door de vele boze reacties. Het proces loopt al enige tijd en ze is niet van plan om de voornemens te wijzigen. "Het is niet zo dat we zomaar een kleur hebben gekozen. Deze kleur rood is naar voren gekomen uit historisch kleuronderzoek. Ik kan die nieuwe kleur niet zomaar wijzigen."

Love is in the air in Hulst!

In deze gemeente worden vandaag maar liefst 1395 huwelijksjaren gevierd. Sinds maart heeft burgemeester Jan-Frans Mulder geen enkel boeketje overhandigd aan jubilerende echtparen die 60 jaar of langer met elkaar zijn getrouwd. Maar Mulder doet vandaag een inhaalslag bij drie briljanten huwelijken en twintig diamanten huwelijken. Met een feestelijke bijeenkomst in gemeenschapscentrum Den Dullaert worden de echtparen in het zonnetje gezet. Uiteraard gelden de coronamaatregelen.

Blaas de Ridder viert 50-jarig dienstverband (foto: Blaas de Ridder (Facebook))

Blaas de Ridder uit Arnemuiden viert aan de andere kant van de Westerschelde ook feest. Hij werkt al 50 jaar bij de gemeente Middelburg in meerdere functies en tegenwoordig als adviseur. Op de radio vertelt hij vandaag hoe hij deze dag ervaart.

Sloop

Particuliere slopers kregen gisteren een mooie kans om deze passie in de praktijk te brengen. Zij het onder strikte voorwaarden en afspraken, dat dan weer wel. In de P.C. Quantstraat in Goes-Oost gaan verouderde woningen tegen de vlakte, maar de woningcorporatie vindt het zonde om herbruikbare spullen naar geen tweede leven te gunnen. De belangstelling van de slopers was groot en er gingen flink wat materialen naar nieuwe eigenaren. Volgende week woensdag is de laatste keer dat er opnieuw gesloopt kan worden.

(foto: Omroep Zeeland)

Het einde komt in zicht van jarenlange emotionele discussies en procedures over de toekomst van het Nollebos in Vlissingen. De afrondende sessies, waarin inwoners van Vlissingen ideeën kunnen inbrengen en die in maart in allerijl zijn afgelast vanwege de uitbraak van het coronavirus, worden op 14 en 15 september alsnog gehouden. "Er zijn mensen die denken dat ik stiekem van plan ben nog steeds zoiets door te voeren. Ik herhaal wederom: Nee, er komen gééén vakantiehuisjes", zegt wethouder Rens Reijnierse.

Flinke wolkenformaties boven een rustige Westerschelde. (foto: Adri Joosse, Oost-Souburg)

Het weer:

Het wordt een bewoltke dag en af en toe gaat er wat regen of motregen

vallen. Daarbij is er een matige tot vrij krachtige, aan zee af en toe

krachtige zuidwestenwind. De temperatuur is vanochtend 15 tot 18 graden, vanmiddag is de maximumtemperatuur nog 20 a 21 graden. Ook vanavond en vannacht is er veel bewolking, met soms wat lichte regen of motregen. Minimum rond 16 graden, de wind draait naar het westen.