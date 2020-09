De kleine pianist: muziek componeren op vallende bommen

Als de bommenwerpers overvliegen en de eerste raketten vallen, staat een kleine jongen op de dijk bij Rilland en beweegt zijn handen als een dirigent op de maat van de inslagen. Er ontstaat een melodie. Tegelijkertijd is er conflict tussen de jongen en zijn vader die zijn in zichzelf gekeerde wonderlijke zoon niet begrijpt.

Scene uit de film De kleine pianist (foto: Raimond van Soest)

Raimond van Soest putte deels uit eigen omgeving voor zijn film. Zijn eigen zoon Valentijn inspireerde hem voor de kleine jongen die anders is en soms onbegrepen.

In een documentaire over de slag om Antwerpen, zag hij kinderen zwaaien naar de bommen op een dijk. Op een avond in zijn tuin -die in de aanvliegroute ligt van vliegveld Midden Zeeland- met een goed glas wijn en een overvliegend toestel, kwam alles samen voor De kleine pianist.

scene uit film de kleine pianist (foto: Raimond van Soest)

Het filmproject Slag om de Schelde is een initiatief van Stichting Filmalot, Omroep Zeeland, de Zeeuwse filmhuizen, de Zeeland film Commission, Film by the Sea en het Bevrijdingsmuseum Zeeland

Na een selectie werden 5 regisseurs gekozen die met een budget van 10.000 euro een korte film mochten maken over de Slag om de Schelde. Zij kregen daarbij begeleiding van mentoren, scenaristen, producenten en editors uit de Nederlandse filmwereld.

De korte films zouden eigenlijk begin mei in première gaan maar dat werd vanwege corona uitgesteld naar september. De films gaan nu op 4 september in première in het bevrijdingsmuseum in Nieuwdorp en ze worden zondag 8 november uitgezonden bij Omroep Zeeland.

