Tunnel Tolvrij gaat door met aanvraag referendum

Stichting Tolvrij biedt handtekeningen voor referendum aan (foto: Omroep Zeeland)

"We gaan in ieder geval inspreken tijdens de eerstkomende GS-vergaderling en we gaan fracties opzoeken", zegt Cees Liefting in het radioprogramma Zeeland Wordt Wakker. De brief van Gedeputeerde Staten die gisteren op de mat viel bij de stichting is een advies. Uiteindelijk besluit Provinciale Staten of het referendumverzoek gehonoreerd wordt.

Liefting zegt dat het een tegenvaller is, maar vindt de argumenten van GS niet terecht. Volgens de stichting is bij de overhandiging gemeld dat er door kleine kolommen soms een woonplaats ontbreekt; "dat is ter kennisname aangenomen."

Het compensatiepakket is volgens Gedeputeerde Staten geen onderwerp dat aan een referendum onderworpen kan worden door de verordening. In die verordening staat dat over 'besluiten waarvan de inwerkingtreding of uitvoering niet kan worden uitgesteld vanwege de ermee gemoeide spoedeisende provinciale belangen' geen referendum georganiseerd kan worden. Volgens Gedeputeerde Staten is het compensatiepakket zo'n onderwerp.

Lobby

De Stichting Zeeland Tolvrij heeft de afgelopen maanden - sinds bekend werd dat de marinierskazerne niet naar Vlissingen zou komen en Zeeland gecompenseerd moest worden - al regelmatig van zich laten horen. De leden lobbyen al jaren voor een tolvrije Westerscheldetunnel en hoopten dat dat onderdeel zou worden van het compensatiepakket voor de misgelopen marinierskazerne.

Op de eerstkomende vergadering op 11 september staat het referendum op de agenda.

