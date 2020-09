'Ik heb 't liefst oogcontact met een rechter'

Van Overloop is in 2007 beëdigd tot advocaat en na een aantal jaar te hebben gewerkt voor een advocatenkantoor is hij tegenwoordig mede-eigenaar van een advocatenkantoor in Goes. Hij houdt zich vooral bezig met arbeidsrecht, ondernemingsrecht en faillissementsrecht.

Toen je hoorde dat er een crisis was. Heb je toen meteen actie ondernomen?

Toen de overheid een algehele lockdown afkondigde hebben we meteen actie ondernomen. We hebben alle maatregelen toegepast conform de RIVM richtlijnen. Omdat het secretariaat in één ruimte werkzaam is, hebben we die collega's gedeeltelijk vrijgesteld van hun werkzaamheden, zodat er maar één persoon aanwezig is. En daarnaast hebben alle advocaten zoveel mogelijk vanuit huis gewerkt. Behalve ik. Ik woon in de buurt van het kantoor en omdat mijn vrouw en kinderen ook thuis waren, heb ik ervoor gekozen om elke dag naar kantoor te gaan.

Hoe ging dat thuiswerken bij je collega's in z'n werk?

Het thuiswerken was op zich geen probleem, omdat de meeste dossiers digitaal zijn. Maar we werken ook nog steeds met een aantal fysieke dossiers en dat betekende dat we zo nu en dan met bepaalde stukken op bezoek gingen bij een cliënt, rekening houdend met de anderhalve meter maatregel. Wat dat betreft loopt de advocatuur wel enigszins achter bij andere sectoren. Daarnaast werd er op afstand vergaderd en hadden we vooral via de mail en telefoon contact met elkaar.

Ik wil mijn cliënten in de ogen kijken om vast te stellen wat wie ik te maken heb. " Kees van Overloop - advocaat

Had het virus ook effect op de hoeveelheid werk?

De crisis had ook invloed op alle rechtszaken die gepland stonden. Die werden namelijk allemaal verdaagd en dat betekende dat er gaten ontstonden in de agenda's van de advocaten. De hoeveelheid werk nam daardoor iets af, maar we zijn wel binnen de twintig procent omzetdaling gebleven. Ik ben er trots op dat wij geen beroep hebben hoeven doen op alle steunmaatregelen, zoals dat wel het geval is geweest bij andere advocatenkantoren uit de regio.

Hoe hebben jullie de vrijgekomen tijd opgevuld?

Toen eenmaal duidelijk werd dat er afspraken en zittingen wegvielen heb ik gevraagd aan de collega's om die vrije tijd zo nuttig mogelijk te besteden. 'Schrijf een blog, maak een filmpje voor de Facebookpagina, schrijf een artikel voor een juridisch tijdschrift' heb ik gezegd. Dat heeft er ook toe geleid dat we meer zijn gaan doen op social media zodat er op deze manier meer exposure ontstond en dat dit wellicht ook potentiële nieuwe klanten op zou leveren.

Advocaat Kees van Overloop (foto: Huisman Advocaten)

Hoe verliep het contact met cliënten?

In de beginperiode verliep het contact met de cliënten vooral via de telefoon en Skype. We kregen in de beginperiode ook nieuwe klanten die we niet konden ontmoeten. En ik moet zeggen, dat vond ik moeilijk, omdat je als advocaat je cliënt wil zien. Ik wil mijn cliënten in de ogen kijken om vast te stellen met wie ik te maken heb. En daarnaast praat het ook een stuk makkelijk, dan bijvoorbeeld een beeldverbinding. Inmiddels zijn de maatregelen versoepeld en mogen klanten ook weer naar kantoor komen met inachtneming van de anderhalve meter afstand, het desinfecteren van de handen, enzovoorts.

Veranderde het werk ook inhoudelijk?

Naast het thuiswerken en alle maatregelen van het RIVM, had het coronavirus ook gevolgen voor lopende rechtszaken. De meeste werden verplaatst, maar er waren ook procedures die spoedeisend waren en niet uitgesteld konden worden. Ik had een kort geding en in plaats van dat we in de rechtbank zaten, ging dat per telefoon. We zaten allemaal op een andere locatie en zagen elkaar ook niet. Ik vond dat heel lastig, want non-verbale communicatie is heel belangrijk voor een rechter. Naast alle stukken, gaat het ook om geloofwaardigheid. Hoe stel je vragen, hoe is je houding en soortgelijke dingen. Ik heb 't liefst oogcontact met een rechter. Dus ik weet in dit geval niet of het in mijn voordeel heeft gewerkt.

In het radioprogramma Zeeland Wordt Wakker praten we iedere werkdag rond 8.50 uur met een Zeeuw voor wie de coronacrisis gevolgen heeft in het werk. Dat kan gaan om iemand die al sinds half maart aan het thuiswerken is, om iemand voor wie dit juist geen optie is, maar ook om iemand voor wie het werk veranderd is door de coronacrisis. Wil jij vertellen welke invloed de coronacrisis op jouw bezigheden heeft? Laat het weten via nieuws@omroepzeeland.nl

Zijn er bepaalde dingen die je in de toekomst anders gaat doen of juist blijft doen?

Het is een ongeschreven wet dat in de advocatuur iedereen in de regel een kostuum draagt. Ook bij ons was dit de gewoonte. Ook al werkte je gewoon op kantoor en had je geen afspraken, toch trok je 's ochtends je pak aan. Maar door de crisis is dat enigszins veranderd. Ik trek nu regelmatig casual kleding aan als ik naar kantoor ga en dat zie ik ook bij mijn collega's. Dat was de eerste keer een beetje wennen, maar ik vind het heerlijk om niet altijd rond te moeten lopen in een pak.

Heb je er ook iets van geleerd?

Jazeker. We staan er niet altijd bij stil, maar we mogen onszelf heel gelukkig prijzen met het leven wat we hier hadden, maar ook hebben. Als je ziet wat er allemaal voorbijkomt op het nieuws en het vergelijkt met andere werelddelen, dan moeten we niet te veel klagen. Zelfs nu niet, denk ik.