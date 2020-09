Peter Slager maakt theaterdebuut op alternatief Zeeland Nazomerfestival

Peter Slager (foto: Agents After All)

Peter Slager schrijft behalve Nederlandstalige nummers voor BLØF, ook regelmatig nummers in het Schouws. Deze liedjes zijn de basis van de voorstelling die vanaf 6 september is te zien is op het alternatieve Zeeland Nazomerfestival. "Acteren is totaal iets nieuws voor mij, maar het kwam op mijn pad en het is prachtig om weer eens op een podium te staan," aldus Slager.

De voorstelling Kust gaat over de aantrekkingskracht die Zeeuwen blijven houden met hun provincie. De diepgewortelde liefde voor het land, maar ook voor een man, want in de voorstelling speelt Maike Boerdam de rol van een vrouw die ieder jaar naar Zeeland terugkomt om haar minnaar (Peter Slager) te zien.

'Die aantrekkingskracht blijft'

Boerdam herkent het gevoel, want de in Sluis opgegroeide actrice, komt zelf ook regelmatig naar Zeeuws-Vlaanderen omdat ze de provincie niet kan missen. "Ik blijf ook die aantrekkingskracht houden", zegt ze in het radioprogramma De Zeeuwse Kamer.

Het acteerdebuut van Peter Slager is van 6 tot en met 11 september te zien in studio Zeelandia in het centrum van Middelburg. De voorstelling wordt iedere dag twee keer opgevoerd, omdat er minder mensen kunnen worden toegelaten in verband met corona.

Zeeuwse Kamer over voorstelling Kust

