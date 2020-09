Vrijwilligers volkstuin geven oogst aan de voedselbank: 'Het is prettig dat mensen daar blij mee zijn'

De twee volkstuinvrijwilligers zijn tevreden over de oogst. Zeker na zo'n droge zomer: "We hebben heel veel moeten sproeien", legt Menheere uit. "Maar de oogst is goed." Verbeek zegt dat zoveel mogelijk gangbare groentes worden verbouwd voor de voedselbank, dus sla, kool en tomaten. "Dat hebben ze het liefst."

Volgens Verbeek kan de voedselbank al een kleine tien jaar op de volkstuin in Ovezande rekenen. "Over het algemeen hoor je dat ze erg tevreden zijn met de verse groente."

De mannen zijn blij dat ze iets voor de voedselbank kunnen doen. "De mensen van de voedselbank hebben het heel hard nodig en daar werken we heel graag voor", aldus Menheere. "Het is prettig dat je ziet dat die mensen daar blij mee zijn", vult Verbeek aan.

Willy met de oogst (foto: Omroep Zeeland)

De vrijwilligersgroep is een paar weken terug langs gegaan bij de voedselbank om te zien hoe het daar gaat. Menheere: "Het emotioneerde me wel. Ik zag dat de groente waar we zoveel aandacht aan hebben besteed, goed werd ontvangen."

Stamppot of slaschotel

Aan het eind van de ochtend laden Verbeek en Menheere de kratten in de auto van Verbeek. Die brengt ze naar de plaatselijke supermarkt waar ze tijdelijk opgeslagen worden. De voedselbank komt de oogst later op donderdag ophalen. Dan kan de groente vrijdag mee met de klanten van de voedselbank staat de groente mogelijk morgenavond al op tafel. Een stamppot of een slaschotel behoort dan volgens de telers zeker tot de mogelijkheden.