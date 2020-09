MuziekPodium Zeeland hervat programma met Isabelle van Keulen

Isabelle van Keulen (foto: Nikolaj Lund)

Nu pakt MuziekPodium Zeeland de draad weer op. Tot en met december staan concerten gepland op diverse plaatsen in Zeeland. Behalve de Sint Jacobskerk in Vlissingen zijn dat: Podium 't Beest in Goes, Porgy en Bess in Terneuzen, de Spot in Middelburg en Een Bunder Kunst in 's-Heer Arendskerke. Daarbij wordt rekening gehouden met de RIVM-maatregelen.

Isabelle van Keulen (1966) uit Mijdrecht studeerde viool in Amsterdam en Salzburg. Ze beleefde haar doorbraak in 1984 met het winnen van de Young Musician of the Year Competition. Op haar repertoire staat kamermuziek in allerlei vormen en combinaties. Ook treedt ze op als soliste in concerten voor viool- en altviool. Sinds 2012 is ze te zien als jurylid in tv-programma Maestro.

De Sint Jacobskerk in Vlissingen is de thuisbasis voor de klassieke concerten van MuziekPodium Zeeland. Deze herfst zijn daar onder anderen pianisten Ronald Brautigam en Marcel Worms te verwachten. In samenwerking met de Stichting Klassieke Muziek Vlissingen en concerten Vlissingen organiseert MuziekPodium Zeeland een herfstfestival met onder meer Marcel Worms en het Rietveld Ensemble.

Jasper Blom en zijn quintet spelen dit najaar in Podium 't Beest in Goes. Cultuurpodium Porgy en Bess in Terneuzen is in november het decor van een festival rondom het thema De maand van de l'esprit français. Daar zal schrijver Jan Brokken optreden, begeleid door Tobias Borsboom op de piano en Peter Vigh op de saxofoon.

Het jazzprogramma van MuziekPodium Zeeland gaat verder in de Spot in Middelburg met optredens van Brederode, Scholten en Glerum met hun programma Isolophilia. Tenslotte geeft Dash! een concert op Een Bunder Kunst in 's Heer Arendskerke.