Hulst viert huwelijken: 1395 jaar bij elkaar

Vijftien van de paren waren aanwezig. Frans Dhaen en Trix Dhaen-Hoefijzers waren er ook om hun jubileum nog een keertje extra te vieren. "Het is een hele mooie dag. We hadden het eigenlijk niet meer verwacht", legt Frans uit. Trix vult aan dat ze het wel jammer vond dat de burgemeester op hun trouwdag niet langs kon komen. Dan zit er volgens Trix niks anders op dan door te gaan naar het 65-jarig huwelijksjubileum: "Tuurlijk, anders hebben we al die ballonnen voor niks gekocht. Dat is niet de bedoeling."

In Hulst komen diamanten huwelijken vaker voor. Burgemeester Jan-Frans Mulder: "Ik heb er wel eens drie op een dag gehad. Het zijn wel hele degelijke huwelijken in Hulst." Als alle huwelijksjaren van alle jubilarissen opgeteld worden dan werd er vandaag stilgestaan bij 1395 getrouwde jaren in de gemeente Hulst.

Hulst viert huwelijken (foto: Gemeente Hulst)

Normaal gezien komt de burgemeester bij een 60-jarig huwelijksfeest langs bij het echtpaar, maar dat is al maanden niet meer mogelijk vanwege corona. Omdat de gemeente toch stil wilde staan bij de mijlpaal is een groep jubilarissen opgespaard tot vandaag om samen het feest - op gepaste afstand - te vieren.

Burgemeester Jan-Frans Mulder kijkt terug op een geslaagde middag. De gemeente heeft voor januari al een volgende bijeenkomst gepland met mensen die tussen nu en dan hun diamanten huwelijk vieren. Mulder: "Ik hoop dat het snel afgelopen is [met corona] en dat we weer gewoon in de oude gezellige doen op bezoek kunnen."