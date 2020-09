Beregening is belangrijk thema op de Uiendag in Colijnsplaat

"Voor corona had men de keus om op een proefveld te kijken en voor de rest in de tent te netwerken en te eten, nu ben je verplicht de rondleiding te doen omdat we vastzitten aan tijdsblokken", vertelt Remijn. In totaal komen er 21 deelnemers vertellen over het onderzoek dat zij hebben uitgevoerd. Per tijdsblok worden zeven verhalen verteld. "Er zijn drie verschillende rondleidingen van maximaal twee uur en daarna moet de bezoeker ook direct het terrein verlaten", aldus Remijn.

De eerste ronde

Koen Franken uit België was er al vroeg bij, hij had zich opgegeven voor de eerste rondleiding die om 08.00 uur begon. "Ik was een beetje te laat met inschrijven en dit was de enige mogelijkheid", zegt Franken. Toch was het vroege opstaan voor Franken wel de moeite waard: "We kwamen voor druppelirrigatie want we hebben ook niet veel zoet water waar wij wonen dus daar moeten we spaarzaam mee omgaan. Toch denk ik dat het nog te vroeg is om het product aan te schaffen en dat er meer onderzoek voor nodig is om het goed te kunnen uitvoeren."

Druppelirrigatie was een belangrijk thema op de Uiendag in Colijnsplaat

De druppelslangen kosten tussen de zevenhonderd en dertienhonderd euro per hectare. Volgens uienteler Marcel Kloet uit Lewedorp is dat nog iets te duur. "Voordat dat rendabel wordt is een halvering in prijs zeker noodzakelijk", aldus Kloet.

Bezoekers op de landelijke Uiendag in Colijnsplaat kregen in kleine groepen een rondleiding en moesten anderhalve meter afstand houden (foto: Omroep Zeeland)

Het jaar 2020 was vanwege de droogte volgens Remijn nog steeds een zwaar jaar voor de uientelers. "We beginnen met zaaien in april en mei en die maanden waren erg droog wat voor problemen zorgden met de opkomst. Zonder water kun je de uien niet naar boven krijgen en je merkt dat dit een probleem begint te worden. We hebben de afgelopen maand wel wat regen gehad, maar ik denk dat we onder gemiddeld uitkomen qua opbrengst."

Bij de Uiendag bespreken telers nieuwe uitvindingen, maar na maximaal twee uur op het terrein aanwezig te zijn geweest moest de bezoeker weer naar huis om ruimte te maken voor de nieuwe groep. Morgen zijn er opnieuw rondleidingen bij Proefboerderij Rusthoeve van 08:00 uur tot 17:00 uur.

