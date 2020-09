Goes zoekt naar een definitieve oplossing voor noodlijdend tropisch bos

CDA-wethouder Joost de Goffau van de gemeente Goes (foto: Gemeente Goes)

Wethouder Joost de Goffau (CDA) gaf vanmiddag een toelichting op de nieuwe structuur voor het Omnium. Zaten de gebouwen en de exploitatie van het Omnium eerst in een gezamenlijke bv, nu vallen de gebouwen rechtstreeks onder de gemeente en zit alleen de exploitatie nog in de bv. "Daardoor kunnen we nog scherper bijsturen op de exploitatie", zegt De Goffau. "Dan hoeven we niet steeds te kijken of geld van de gemeente naar het gebouw gaat of naar zwemlessen."

Het tropisch bos in het Omnium telt 350 soorten planten, kleine reptielen en vogels die je normaal tegenkomt in de tropen. Naast de tropische tuin, herbergt het Omnium ook een uitgebreid zwembad en sportzalen, die wél goed draaien. Het tropisch bos zorgt ervoor dat de gemeente inmiddels een half miljoen euro per jaar moet bijleggen.

Het Omnium hoopte jaarlijks op tienduizenden mensen die op het tropische bos in een enorme kas op het complex zouden afkomen, maar dat is bij lange na niet gehaald. De komende twee jaar gaat de gemeente kijken wat er met het tropisch bos moet gebeuren. "Maar als er over twee maanden iemand op de stoep staat die een hele andere, goede invulling voor de kas heeft, dan hakken we de knoop misschien sneller door."

Restwarmte

Het tropisch bos zomaar 'opdoeken' is niet eenvoudig. Restwarmte vanuit de tropische kas wordt gebruikt om een deel van het Omnium te verwarmen. "We gaan de komende tijd kijken wat een goede oplossing zou kunnen zijn. Goesenaren mogen meepraten; goede ideeën zij welkom", aldus De Goffau.

