Fietsvoetveer blijft voorlopig 's ochtends met twee boten varen

Op de boot. (foto: Ria Brasser)

In principe zou het fietsvoetveer vanaf deze maand weer teruggaan naar een afvaart per uur. "Maar we hebben besloten om toch twee keer per uur te varen in de ochtenden, omdat we het belangrijk vinden dat mensen niet in de problemen komen door een te volle boot", licht verantwoordelijk gedeputeerde Harry van der Maas toe. "In deze coronaperiode willen we alle maatregelen nemen die nodig zijn."

Toeristenseizoen verlengd

In het besluit speelt ook mee dat het toeristenseizoen verlengd is tot eind oktober. De provincie heeft geen zicht op hoeveel toeristen 's ochtends met de boot mee willen. "Daarom hebben we gezegd: het zekere voor het onzekere", zegt Van der Maas. "Zodat reizigers niet het gevoel hebben: 'Die boot is te vol, ik voel me onveilig en ik kan me niet aan de maatregelen houden waar ik me wel aan moet en wil houden'."

De hele dag twee boten per uur is volgens het provinciebestuur niet nodig. 's Morgens en 's middags maken volgens de gedeputeerde vooral Zeeuwen gebruik van de boot, maar daar tussen wordt het erg rustig. Van der Maas: "Maar we houden we de vinger aan de pols. Mocht het nodig zijn, we hebben twee boten en we kunnen er altijd een bij trekken."

Als de toeristen weg zijn, is die tweede boot volgens het provinciebestuur niet nodig. Alle Zeeuwen die doorgaans gebruik maken van de Westerscheldeferry passen ook met de coronamaatregelen op een boot, zegt het provinciebestuur. "We monitoren dat heel goed, maar we zullen op een gegeven moment weer terugvallen op die standaarddienstregeling."