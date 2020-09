Goes wil oplossing voor Omnium en corona op voetbalveld

De politie is op zoek naar getuigen van een mishandeling van afgelopen dinsdag. Twee tienjarigen werden op een Cruijffcourt in Middelburg geschopt en geslagen door een groep pubers. Een van de slachtoffers heeft aangifte gedaan, de ander zal daarvoor benaderd worden.

Het tropisch bos in het Omnium (foto: Omroep Zeeland)

Binnen twee jaar moet duidelijk zijn wat er gaat gebeuren met het tropisch bos in sportcomplex Omnium in Goes. Het aangelegde indoorbos is de belangrijkste oorzaak voor tekorten op de exploitatie van het Omnium.

Goes legt jaarlijks een half miljoen euro bij op het Omnium.

Voetbal op een voetbalveld (stockphoto) (foto: Pikist)

Langzaam maar zeker gaan we richting het weekend. In de Derde Divisie begint het seizoen zaterdag voor GOES en Hoek. De lager spelende clubs zijn bezig aan de bekercompetitie. Bij WIK'57 uit Kerkwerve is dat niet geval. Twee spelers uit het eerste elftal zijn besmet met het coronavirus. Het bekerduel van zaterdag tegen Veere is afgelast. Ook zijn andere clubactiviteiten afgelast.

Een afwisseling van zon en wolken in Kattendijke (foto: Erica van Leeuwen-de Bruijn, Kloetinge)

Het weer

Er is vandaag nog vrij veel bewolking maar de zon komt er vanochtend al af en toe bij. Er kan lokaal een kleine bui vallen maar de meestal is het droog. Meer kans op enkele buien is er in de loop van vanavond. Bij een matige, aan zee af en toe vrij krachtige, west- tot zuidwestenwind wordt het rond de 20 graden.

Dit weekend is het ook licht wisselvallig, met vooral zondag kans op een paar buien. Op beide dagen zijn er ook veel opklaringen. Maxima dit weekend rond de 18 graden.