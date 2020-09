Dési Ducrot: 'Atlas is een bijzondere release voor mij'

Behalve dat ze tevreden is over haar nieuwe single, is het ook een bijzondere release voor haar. Dési: "Het is m'n eerste song waar iemand anders op featured, m'n eerste co-write, we hebben het samen geschreven, dus het is wel een bijzondere release voor mij."

Met Atlas slaat ze ook een iets andere muzikale richting in. Het is wat kalmer dan haar eerdere werk, meer americana: "Ik schrijf alles in m'n eentje op gitaar. Eén van de leukste dingen aan muziek is om er in de studio van alles mee uit te halen, maar ik dacht: nu kunnen we het een keer ietsjes puurder laten klinken."

Het duet met de Eindhovense singer-songwriter Aidan & the Wild is de voorloper van de EP 'No Good' die in de herfst verschijnt. Daarop zullen ook muzikale bijdragen staan van blazers Benjamin Herman en David Rockefeller.

Dési Ducrot werd geboren in Middelburg en woont in Amsterdam. Ze bracht in 2018 haar eerste album uit, In Too Deep. Daarna volgden de singles Say It To My Face en Strong Hearted Woman. Bij platenlabel Quizzical Smile tekende ze een contract voor een tweede album.

Dési Ducrot vertelt over haar nieuwe single 'Atlas' in Zeeland Wordt Wakker met Remco van Schellen

