Hans Jongman heeft asbestkanker: 'Het hoeft maar om één vezeltje te gaan'

KWF Kankerbestrijding haalt deze week geld op voor onderzoek. En dat is nodig, want één op de drie Nederlanders krijgt ooit kanker in zijn leven. Hans Jongman is één van hen.

"Rond Pasen 2016 was ik in het zwembad van Oostburg om baantjes te trekken. Plotseling kreeg ik het heel benauwd. Ik ben uit het water gegaan en naar huis vertrokken. De volgende dag heeft de huisarts me doorgestuurd naar de longarts. In het ziekenhuis hebben ze 1,8 liter vocht van achter mijn longen gehaald."

Nog een jaar te leven

Een week later krijgt Hans de uitslag van de onderzoeken. Hij heeft longvlieskanker oftewel asbestkanker. "Dan valt heel de wereld onder je voeten vandaan. Ik had nog een jaar tot anderhalf jaar te leven."

Eén vezeltje

De grote vraag is hoe hij aan die asbestkanker komt. "Ik ben 36 jaar vrijwillig brandweerman geweest. Ik heb niet specifiek met asbest gewerkt. Waar ik het heb opgedaan, weet ik niet. Daar zoek ik ook niet meer naar, daar kom je niet achter. Het gaat maar om één vezeltje. Ik heb gewoon dikke pech."

Hans Jongman aan het werk als brandweervrijwilliger (foto: Omroep Zeeland)

Na de diagnose, start Hans met chemotherapie, maar hij moet na zes kuren stoppen omdat het meer kwaad dan goed doet. Er lijkt geen nieuwe behandeling meer mogelijk. Maar dan komt hij via de Asbestslachtoffers Vereniging in contact met een specialist die in studieverband immuuntherapie aanbiedt.

Feiten over asbestkanker Mesothelioom (asbestkanker) kan al ontstaan als je maar één keer blootgesteld bent aan asbest. De periode tussen de blootstelling en het manifesteren van de ziekte is gemiddeld dertig jaar en de overlevingskans bij asbestkanker is zeer klein. Sinds 1993 kent Nederland een verbod op het gebruik en het verwerken van asbesthoudende producten. In een aantal regio's in Nederland komen relatief meer gevallen van asbestziekten voor. Dat is ook op Walcheren het geval vanwege werknemers van scheepswerf De Schelde in Vlissingen die in het verleden zijn blootgesteld aan asbest. Asbestslachtoffers hebben recht op een tegemoetkoming van de overheid (21.269 euro) en soms een schadevergoeding van de werkgever. Het Instituut Asbestslachtoffers helpt ze daarbij. Bron: Asbestslachtoffers Vereniging Nederland

"Met tien man van de vereniging zijn we daaraan begonnen. Helaas zijn er inmiddels vijf overleden en hebben drie mensen moeten stoppen omdat het geen zin had. Dus ja, dan besef je wel dat er iets op je schouder zit."

Leven veranderd

In februari is Hans gestopt met de immuuntherapie en sindsdien is de asbestkanker stabiel. Hij is enorm dankbaar voor de kans om mee te doen aan de experimentele behandeling, toch is zijn leven erg veranderd. "Ik ben afgekeurd. Ook met mijn vrijwilligerswerk bij de brandweer Breskens moest ik jammer genoeg stoppen. Dat is moeilijk. Gelukkig heb ik veel steun aan mijn vrouw en kinderen."

Hans en zijn vrouw Joke wandelen graag (foto: Omroep Zeeland)

