Geen drones tijdens jaarwisseling in Terneuzen

Drones vormen 2020 in de lucht tijdens de jaarwisseling (in plaats van vuurwerk) in de stad Brugge (foto: Omroep Zeeland)

De oppositie stelde de show voor in navolging de gemeente Brugge. De show had een alternatief moeten bieden en het 'leed' van een vuurwerkverbod verzachten. In een reactie laat het college van burgemeester en wethouders weten dat de risico's te groot zijn dat de show op het laatste moment niet door kan gaan. Zo gingen in Brugge maar de helft van de drones de lucht in. Volgens Terneuzen vindt Brugge het niet voor herhaling vatbaar.

Het college schrijft dat experts de kans dat de drones met de jaarwisseling in Terneuzen kunnen vliegen 2 procent is. Ook vindt het college het te duur. De goedkoopste show kost 30.000 euro en voor luxere edities met licht en geluid kan de rekening oplopen tot 200.000 euro.

Wie gaat er rijden voor drones?

"Het is daarnaast twijfelachtig of burgers uit andere kernen er behoefte aan hebben om op oudejaarsavond naar een andere kern te rijden voor een droneshow" schrijft het college in een reactie. Omdat er met de jaarwisseling door veel mensen gedronken wordt wil de gemeente mensen geen extra reden geven om achter het stuur te kruipen. "We willen voorkomen dat mensen met alcohol op achter het stuur gaan om een droneshow te bezoeken. We kunnen ons voorstellen dat een show zoals in Rotterdam veel bezoekers trekt. Mensen kunnen daar met het openbaar vervoer naar toe. Dat is hier niet mogelijk."

