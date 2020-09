Sint-Annaland wint Zomerspelen; 'Als je Stallander bent, gaat dat vanzelf'

Sint-Annaland wint de Zeeuwse Zomerspelen van 2020 (foto: Omroep Zeeland)

In het radioprogramma Goedemorgen Zeeland mochten dorpen zich opgeven voor de Zeeuwse Zomerspelen, waarna de inwoners van het dorp live op de radio allerhande opdrachten moesten uitvoeren om punten te verzamelen. In datzelfde programma werd vanmorgen de winnaar bekendgemaakt.

Sint-Annaland wint de Zomerspelen van Omroep Zeeland

De kartrekker in Stalland, zoals de inwoners de naam van het Thoolse dorp zelf uitspreken, is Niels. Hij zag deze eerste plaats van tevoren niet aankomen. "Nee, het is echt een verrassing!"

Blij met alle hulp

Hij is vooral blij met alle hulp die hij tijdens de uitzending kreeg van zijn dorpsgenoten. "Daar hoef je eigenlijk niet zo heel veel voor te doen als je in Sint-Annaland woont. Als je Stallander bent, dan gaat dat vanzelf. Dat zag je die ochtend ook wel, er waren op den duur 55 mensen op de been. Uit alle hoeken en gaten kwamen ze deze kant op om te helpen!"

Een van de opdrachten waarmee Sint-Annaland veel punten wist te verzamelen was het vergaren van likes met een bericht op Facebook. "Dat bericht werd massaal gedeeld en iedereen is gaan liken. Daar hebben we niet eens gek veel voor hoeven doen..."

'Hartstikke trots'

Niels en zijn dorpsgenoten zijn dan ook erg in hun nopjes met dit resultaat. "We vinden het geweldig. Het is hartstikke leuk dat wij de winnaar zijn van de Zeeuwse Zomerspelen 2020. Ik ben hartstikke trots natuurlijk dat we dit resultaat, samen met ik kan wel zeggen iedereen in Sint-Annaland, bereikt hebben."

Volgend jaar denkt Niels dan ook dat Sint-Annaland opnieuw van de partij is voor een nieuwe editie van de Zeeuwse Zomerspelen. "We doen sowieso weer mee, maar als we dan weer winnen dan is dat wel heel sneu voor de andere dorpen..."

'Volgende keer...'

Het is dus zaak voor de inwoners van de andere dorpen van Zeeland om volgende keer nog iets beter hun best te doen, om de Stallanders van hun troon te stoten. Uit de reacties onder het bericht over de winst van Sint-Annaland op Facebook blijkt wel dat de andere dorpsbewoners in ieder geval alvast de messen slijpen. "Volgende keer Waarde", schrijft Christine Boogerd in een reactie.