Vijf verhalen over Slag om de Schelde voor het eerst op het witte doek

Hoofdrolspeelster Janna in de film Het Pamflet (foto: Omroep Zeeland)

De films worden de komende tijd onder meer vertoond bij het filmfestival Film by the Sea. Verder hebben de korte films op 8 november hun televisiepremière bij Omroep Zeeland.

Schatkamer vol verhalen

De Slag om de Schelde is een historische bevrijdingsoperatie die zich afspeelt in 1944. De slag draaide om het ontzetten van de Westerschelde en was een complexe militaire operatie met grote gevolgen. Voor filmmakers is de slag een schatkamer vol met filmische invalshoeken en verhalen.

Vijf filmteams zijn afgelopen jaar met dit onderwerp aan de slag gegaan en alle filmmakers hebben een geheel eigen invalshoek gevonden: van surrealistische en poëtische verbeeldingen, volle actie en bombardementen tot een oorlogsverhaal dat wordt verteld door de ogen van een kleine jongen.

Alle filmmaker hebben een geheel eigen invalshoek gekozen (foto: Omroep Zeeland)

De kleine pianist

Filmmaker: Raimond van Soest

De film De Kleine Pianist speelt zich af rond het begin van de Slag om de Schelde in september 1944. Waarbij de Duitsers Antwerpen en omgeving bestookten met vliegende V2-bommen om de geallieerden tegen te houden. Dit gezien door de ogen van een 11-jarig muzikaal kind, Boy, die vanaf Rilland-Bath in de bombardementen en het afweergeschut, een melodie ontdekt.

Barrier

Filmmaker: Niels Bourgonje

Terwijl de geallieerden op het punt staan om Zeeland te bevrijden van de Duitse bezetting, vinden twee Canadese soldaten een aangespoelde jongen op het strand van Terneuzen. De soldaten twijfelen of ze de jongen kunnen vertrouwen en de paranoia neemt toe. Als de jongen een metalen koker met zich mee blijkt te dragen, ontstaat er al snel een gewelddadige confrontatie, waarbij mede door de taalbarrière de situatie uit de hand dreigt te lopen.

Het pamflet

Filmmaker: Justin Heyl

Wanneer de verliefde Janna en Willem tijdens een geheime ontmoeting in Westkapelle overvallen worden door pamfletten met een onheilspellende boodschap vluchten ze naar huis om alarm te slaan. Janna probeert haar vader te overtuigen van de ernst van de situatie, maar het lijkt tevergeefs. Na het overlijden van haar moeder, is de communicatie tussen vader en dochter verslechterd. In de ban van de oorlog probeert haar vader Janna krampachtig bij zich te houden en weigert op basis van een pamflet te vluchten. Door hun angst voor wat gaat komen, maken Janna en haar vader een keuze die een kettingreactie aan gevolgen in werking zet.

GRIT

Filmmaker: Matthias Hoekman

Grit is het duistere verhaal over het verdriet van een moeder in oorlogstijd. In deze surrealistische oorlogsfilm worden drie waargebeurde verhalen over de oorlogstijd in Zeeland aaneen geregen tot één geheel. De waargebeurde bouwstenen voor dit oorlogsverhaal zijn onder meer de verwoesting van molen de Roos tijdens het bombardement op Westkapelle, waarbij van de 47 in de molen schuilende dorpsbewoners slechts drie het overleefden, de executie van verzetsstrijder Wouter Damen uit Middelburg en de inslag van een V1-raket in Krabbendijke.

't Water moge stijgen

Filmmakers: Chris de Krijger en Sven Peetoom

Deze korte film vertelt het verhaal van het echtpaar Jan en Marie tijdens hun vlucht voor het water gedurende de inundatie van Walcheren waarbij het hele voormalige eiland wordt veranderd in één grote binnenzee. Wegen zijn bedekt met slib en zand of zijn verwoest. Huizen staan onder water en op instorten. Bewoners van Walcheren zoeken een veilig heenkomen. Jan en Marie zitten met hun belangrijkste eigendommen en huisraad op een bootje op weg naar Middelburg, op weg naar droge voeten. Tijdens deze tocht wordt de relatie van Jan en Marie behoorlijk op de proef gesteld.

Dit kortefilmproject over de Slag om de Schelde is een samenwerking van Stichting Filmalot, Omroep Zeeland, de Zeeuwse filmhuizen, de Zeeland film Commission, Film by the Sea en het Bevrijdingsmuseum Zeeland.