GOES kan de borst nat maken tegen DVS'33

Zo maakt oud-prof Stef Nijland (oa FC Groningen, PSV en PEC Zwolle) sinds deze zomer deel uit van de selectie van DVS'33. Ook is Olivier Pilon een gevreesde aanvaller.

"We hebben onze eigen speelwijze en daarin kunnen we accenten leggen", zo reageert Hollander geheimzinnig op de vraag hoe GOES het aanvallend geweld kan bestrijden.

GOES kan tegen DVS'33 toch beschikken over Jesse Bank. De verdediger kreeg afgelopen weekend in het duel tegen Sportlust'46 (KNVB Beker) een rode kaart omdat hij nagetrapt zou hebben. Uit beelden van Omroep Zeeland bleek dat Bank dat niet deed. GOES ging met succes in beroep: de rode kaart werd geseponeerd.

Ook zijn Soufiane El-Ouazzani en Francis Kabwe Manengela weer beschikbaar. "Daarmee hebben we aanvallend meer mogelijkheden", aldus Hollander. Beide spelers ontbraken tegen Sportlust´46 vanwege lichte klachten.

Vorig seizoen ging GOES in Ermelo kansloos met 4-0 onderuit tegen DVS'33. De thuiswedstrijd in GOES werd verrassend met 3-1 gewonnen.

