Voorlopig geen poolexpedities uit Zeeland vanwege corona

Oceanwide verzorgt expedities naar Antarctica, de Falklandeilanden, Spitsbergen en Groenland. Dat doet het bedrijf met drie schepen. Twee liggen er in Hansweert en een, de Plancius, ligt in Vlissingen aan de kade. "Normaal zouden we met 106 passagiers rondvaren in Antarctische wateren, maar ja, dat gaat dus nu even niet door", zegt Van Gessel, terwijl hij door een verlaten schip loopt.

Hutten leeg

Behalve een paar bemanningsleden die er voor zorgen dat het schip vaarklaar is, is er niemand aan boord. Alle hutten zijn leeg, de matrassen staan op hun kant en ook in de eetzaal staan de stoelen op de tafels. Een van de koks stofzuigt daar de vloer. "Ze willen dat het schip netjes blijft, dus vandaar", zegt Van Gessel.

Oceanwide dent op z'n vroegst in juni weer te kunnen varen naar Spitsbergen. "Dit kost ons bedrijf miljoenen, maar gelukkig hebben we een reserve opgebouwd, dus we kunnen het nog overleven. Tot die tijd kijken we naar foto's van ijsberen en pinguïns die aan de muren hangen in het schip", zegt Van Gessel.