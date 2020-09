Protestbord nieuw middel in de strijd tegen bruinrode kleur vuurtoren

Sinds de leden van de belangenvereniging vorige week hoorden dat de kleuren, zoals die er de laatste zeventig jaar opzaten, niet terugkomen, hebben ze niet stilgezeten. Met een mailing aan dorpsbewoners en aandacht in regionale en landelijke media proberen ze de gemeente Schouwen-Duiveland en Rijkswaterstaat ervan te overtuigen dat de geplande kleurwijziging van tafel moet.

Steunbetuigingen

Vanmorgen waren er al ruim 400 steunbetuigingen via de mail binnengekomen. "En ze komen overal vandaan", zegt Siem van der Giessen van Belangenvereniging Nieuw-Haamstede. "Niet alleen vanuit Nederland, maar ook in Duitsland beginnen ze zich ermee te bemoeien en Engeland."

Met een protestbord roepen dorpsinwoners voorbijgangers op een steunbetuiging te sturen (foto: Omroep Zeeland)

Het bord dat sinds vanmorgen langs de Kloosterweg staat, is er niet op initiatief van de belangenvereniging gekomen, zegt voorzitter Jan Edu Kelder. "Het is een burgerinitiatief dat wij van harte ondersteunen. Het bord is neergezet door iemand die liever anoniem wil blijven." Kelder heeft goede hoop dat ze het nieuwe kleurenschema nog van tafel kunnen krijgen, ook al lijkt alles al in kannen en kruiken.

Onherroepelijk

Deze week liet de gemeente Schouwen-Duiveland al weten dat de vergunning voor de nieuwe kleuren 'onherroepelijk' is. Mocht Rijkswaterstaat toch willen gaan voor vuurtorenrood, dan moet er een nieuwe vergunning worden ingediend. Iets wat extra tijd en geld kost. Een woordvoerder van Rijkswaterstaat liet al weten dat ze geen nieuwe vergunning gaan aanvragen en vasthouden aan de nieuwe bruinrode kleur.

De vuurtoren zoals die er de laatste zeventig jaar uit zag en hoe die er mogelijk uit komt te zien. (foto: Egwin Frieling)

De keuze voor de bruinrode kleur is gemaakt op basis van kleurenonderzoek. Omdat de vuurtoren een Rijksmonument is, moest Rijkswaterstaat van de gemeente zo'n onderzoek uitvoeren. Uit dat onderzoek kwam naar voren dat de toren voor de Tweede Wereldoorlog wit met bruinrood was. De top van de toren is inmiddels al voorzien van een nieuwe kleur, de rest van de toren volgt later deze maand.

Hoop

Ondanks de tijdsdruk zijn de inwoners van Nieuw-Haamstede niet bang dat ze met hun protest te laat zijn. Zij hebben nu hun hoop gevestigd op een gesprek met de gemeente. "Ik heb met de wethouder afgesproken dat we binnenkort rond de tafel gaan zitten", aldus Kelder. Hij hoopt dat de gemeente dan alsnog wil luisteren naar hun bezwaren: "De gemeente kennende en de redelijkheid van de mensen en de redelijkheid van de gemeenteraad, die zijn uiteindelijk ook niet achterlijk, die luisteren ook naar hun achterban, denk ik dat we een hele goede kans maken."

Mocht de belangenvereniging er via gesprekken niet uitkomen, dan sluiten zij juridische stappen niet uit.

