Hoek-middenvelder Giovanni Delannoy komt niet bij de bal tegen OFC (foto: Sjaak van der Salm)

Het seizoen begon voor Hoek teleurstellend door een 1-3 nederlaag op eigen veld in de KNVB Beker tegen OFC. "Het veldspel was niet dramatisch slecht, we hebben drie vierde gedomineerd ", zo blikt trainer Lieven Gevaert terug. "Het resultaat was natuurlijk wel teleurstellend."

De vraag is of Gevaert veel in zijn opstelling gaat wijzigen. "Er zal niet heel veel wijzigen. Wel zal een aantal accenten anders liggen. De formatie zal iets anders staan denk ik. En de jongens die hun kans krijgen, zullen hun kans moeten grijpen."

Onderlinge ontmoetingen

datum competitie duel uitslag 04-09-2020 Derde Divisie VVSB - Hoek ? 28-09-2019 Derde Divisie VVSB - Hoek 3-2 01-06-2019 nacompetitie VVSB - Hoek 4-2 29-05-2019 nacompetitie Hoek - VVSB 2-3

Toen de competitie stilgelegd werd vanwege het coronavirus stond Hoek op een teleurstellende plaats. "In eerste instantie zullen we hoger moeten eindigen dan die zesde plaats. Dan zit je dicht bij de nacompetitie. Voor mij zijn er acht a negen ploegen die in aanmerking komen voor de nacompetitie. De vaste klanten zoals DVS'33, Sparta Nijkerk en ODIN'59. En een aantal andere ploegen heeft zich ook ferm versterkt."

Wisselvallig

Voor Gevaert is het vooral belangrijk dat Hoek minder wisselvallig presteert in vergelijking met vorig seizoen. "Die wisselvalligheid was een euvel. Als we dat kunnen vermijden, hebben we een beter seizoen."

Gevaert spreekt over stabiliteit binnen de ploeg. Toch wil dat volgens de Belg niet zeggen dat Hoek defensiever gaat spelen."Dat zou on-Hoeks zijn. Met een versterkt middenveld spelen en met alle linies iets compacter. Dat zijn zaken waar we al op trainen en wat ik vanaf morgen terug wil zien."

Lieven Gevaert (foto: Sjaak van der Salm)

Lieven Gevaert zoekt naar een stabieler Hoek

(foto: Omroep Zeeland)