Deltaplan Zoet water: wordt het Grevelingenmeer een zoete waterbuffer of zoute getijdennatuur?

Natuurgebieden drogen uit door weinig regen en veel wind (foto: Natuurmonumenten)

Niet alleen natuurgebieden verdrogen, ook de landbouw kampt met een tekort aan zoet water. Door de Ooster- en de Westerschelde is het grondwater in een deel van onze provincie verzilt, waardoor landbouwers voor zoet water voor een belangrijk deel afhankelijk zijn van regen, zoet water uit het Volkerak Zoommeer, de landbouwwaterleiding naar Zuid-Beveland en de zoete afstroming vanuit België in Zeeuws-Vlaanderen.

Bundeling

Er loopt in Zeeland al een aantal projecten om een oplossing te vinden voor het tekort aan zoet water. Zo is er een proeftuin zoet water en het living-lab in Schouwen-Duiveland. Ook zijn er al opslagbassins voor regenwater, ontziltingsinstallaties of druppel-irrigatie in de landbouw. In het Deltaplan Zoet Water neemt de provincie al die losse initiatieven op in één plan.

Eén van de ideeën is om van de Grevelingen een groot zoetwaterbekken te maken. Dat staat in scherp contrast met plannen om de Grevelingen via een doorlaat weer te verbinden met de Noordzee. Daardoor zou er in het meer weer zilte getijdennatuur ontstaan. Doordat de Grevelingen nu grotendeels is afgesloten van stromend water, is de natuur onder water volgens omwonenden veranderd in een 'dooie soep'.

Andere koers

Het schrappen van het creëren van zilte getijdennatuur, betekent dus een totaal andere koers. Maar de tijden zijn veranderd, zegt Statenlid Jan Henk Verburg van de ChristenUnie-fractie:

