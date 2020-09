'Mensen hebben te weinig aandacht voor stress door corona'

Personal trainers begeleiden steeds meer cliënten die last hebben van stressklachten. Een probleem waar volgens De Putter veel te weinig aandacht aan wordt geschonken door de overheid en de media. "We krijgen elke week te horen hoeveel mensen er besmet zijn met corona, maar hoeveel mensen er last hebben van allerlei neveneffecten wordt niet gemeld en dat vind ik jammer."

Last van coronastress

De Putter heeft altijd eerst een gesprek met zijn cliënt om erachter te komen wat de doelstelling is. Sommige mensen willen fitter worden, maar er zijn ook mensen die willen afvallen. Maar de laatste tijd hoort hij steeds vaker tijdens zo'n intakegesprek dat mensen last hebben van coronastress en dat dit zowel lichamelijke als psychische gevolgen heeft. "Het gaat hierbij niet om mensen die besmet zijn met het virus, maar mensen die op een andere manier te maken hebben met de gevolgen van corona."

Neerwaartse spiraal

Volgens De Putter zijn mensen in periodes van stress of spanning namelijk geneigd om minder goed voor zichzelf te zorgen, waardoor je lichamelijk en mentaal in een neerwaartse spiraal terecht kan komen. Omdat er geen sociale activiteiten zijn, veel mensen thuis moeten werken, er minder sportactiviteiten zijn en je vrienden of familie geen knuffel kan geven is volgens De Putter de dagelijkse routine verdwenen. "Dit zorgt voor neveneffecten van het virus en brengt stress met zich mee en dit kan dus leiden tot fysieke en mentale klachten die zeker niet onderschat moeten worden."

Door een gezonde levensstijl kan je lichaam meer aan en ervaar je minder stress." Rico de Putter, personal trainer

Volgens De Putter heeft iedereen weleens te maken met stress en dat is op zich helemaal niet erg. Het gaat er alleen om hoe je hiermee omgaat. "Een gezonde levensstijl is de basis, waardoor je beter met stressfactoren om kan gaan. Sporten in combinatie met goede voeding en voldoende rust is waar het eigenlijk om gaat. Je traint namelijk lichaam en geest om minder snel overbelast te raken. Je lichaam kan meer aan en je ervaart minder stress", aldus De Putter.

Inspanning of ontspanning

De persoonlijke begeleiding bestaat dus niet alleen uit een training op maat. Er wordt ook in overleg met de cliënt een voedingsschema samengesteld en er wordt gekeken naar rustmomenten en de hoeveelheid slaap. "Het gaat dus zowel om inspanning als ontspanning. Deze twee elementen zijn erg belangrijk om een bepaalde balans te krijgen in lichaam en geest."

Beter in je vel

Daarnaast is het volgens De Putter algemeen bekend dat wanneer je te zwaar bent en je gaat afvallen in combinatie met beweging, dat je je beter in je vel voelt zitten. "Je weegt minder, waardoor je meer bewegingsvrijheid hebt. Het sporten gaat makkelijker, waardoor je meer conditie krijgt en fitter wordt. En dat geeft een boost aan je mentale veerkracht."

Sporten helpt tegen stressklachten (foto: De Putter PT)

De uit Kloosterzande afkomstige Wilco Broekhoven wordt sinds een aantal maanden ook begeleid door De Putter. "Normaal gesproken werkt hij op kantoor en heeft een bepaald ritme. "Half acht beginnen, half tien koffie, tussen de middag thuis eten, drie uur weer koffie en om vijf uur klaar." Maar nu hij thuis werkt, begint hij om zeven uur en werkt eigenlijk een hele dag. "En dan 's avonds zit je dan op de bank als een zombie." Hij kreeg steeds meer klachten, zoals hoofdpijn, slecht slapen, vermoeidheid en een lusteloos gevoel.

Humeurig en geïrriteerd

Op een gegeven moment merkten de overige gezinsleden dat Wilco qua gedrag ook veranderde. Hij was humeurig en snel geïrriteerd. "Dat was het moment voor mij om er iets aan te doen en heb ik Rico benaderd om me te helpen. "En ik moet zeggen, ik voel me veel fitter, ik slaap weer goed en het belangrijkste, ik ben weer mezelf. Ik kan het dus iedereen aanraden."

Sporten helpt bij stressklachten (foto: De Putter PT)

Het geeft De Putter enorm veel voldoening om mensen met stressklachten te begeleiden en te helpen naar een gezondere levensstijl. "Als ik iemand na een uur intensief trainen met een glimlach naar buiten zie lopen, ondanks dat ze moe zijn, weet ik waarvoor ik dit werk doe en is mijn dag weer goed."

Aandacht voor deze problematiek

De Putter is dus blij dat mensen met stressklachten hulp zoeken, maar er zou wat hem betreft meer moeten gebeuren om dit probleem aan te pakken. "Ik hoop dan ook dat de Zeeuwse gemeenten en andere instanties, zoals de GGD hier op korte termijn meer aandacht aan gaat besteden." Ook is er volgens hem een belangrijke taak weggelegd voor de overheid.