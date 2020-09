Schieten Hoek en GOES opnieuw goed uit de startblokken?

Kyle Doesburg bezorgde Hoek in 2018 de zege tegen DOVO (foto: Orange Pictures)

Beide ploegen wisten de laatste drie seizoenen telkens de eerste wedstrijd van de nieuwe competitie te winnen. Een opsteker voor zaterdag.

De laatste keer dat Hoek zonder overwinning in de competitie begon, was vier jaar geleden. De Zeeuws-Vlaamse ploeg (van toenmalig trainer Jannes Tant) ging toen met 1-0 onderuit in Sassenheim tegen Ter Leede.

De laatste drie seizoenen wist Hoek telkens de eerste competitiewedstrijd in winst om te zetten.

Competitiestart Hoek

seizoen klasse duel uitslag 2020/21 Derde Divisie VVSB - Hoek ? 2019/20 Derde Divisie Hoek - FC Lisse 1-0 2018/19 Derde Divisie DOVO - Hoek 0-1 2017/18 Hoofdklasse Hoek - Smitshoek 5-4 2016/17 Hoofdklasse Ter Leede - Hoek 1-0

GOES won vorig seizoen van DOVO door drie goals van Steve Schalkwijk (foto: Orange Pictures)

De laatste keer dat GOES de eerste competitiewedstrijd niet in winst wist om te zetten was in het seizoen 2016/17 toen met 2-2 gelijkgespeeld werd tegen MOC´17. GOES werd toen getraind door John Karelse en kwam uit in de 1e klasse.

Ook voor GOES geldt dat de laatste drie seizoenen de openingswedstrijd telkens drie punten opleverde.

Competitiestart GOES

seizoen klasse duel uitslag 2020/21 Derde Divisie GOES - DVS´33 ? 2019/20 Derde Divisie DOVO - GOES 2-3 2018/19 Derde Divisie GOES - Westlandia 4-0 2017/18 Hoofdklasse Meerssen - GOES 0-1 2016/17 1e klasse GOES - MOC´17 2-2 2015/16 1e klasse Nuenen - GOES 2-0

Lees ook: