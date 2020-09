Bonaire gaat langzaam maar zeker weer op slot vanwege corona

Marilijne Kats op Bonaire (foto: Marilijne Kats)

Doordat het aantal besmettingen iets is gestegen, is het sinds vandaag niet meer mogelijk om naar Curaçao of Nederland te reizen zonder twee weken in quarantaine te gaan. Dat heeft grote gevolgen voor de mensen op Bonaire. Veel van hen hebben werk of familie op Curaçao. Zelf denkt Kats ook de gevolgen te gaan merken in haar werk: "Ik heb een collega die hier twee dagen in de week werkt. Die kan hier nu niet meer komen."

Scholen dicht

Een van de besmette gevallen was een vrouw die werkt als leidster op een crèche. Op het eiland zijn ze nu druk met het contactonderzoek. "Maar als het aantal besmette gevallen weer gaat stijgen, kan je je voorstellen dat ze besluiten hier de scholen weer dicht te doen", zegt Kats. Daar zou zij - als fysiotherapeut op basisscholen - ook de gevolgen van ondervinden.

Flinke maatregelen bij 'slechts' vijf nieuwe gevallen. Dat zorgt voor de nodige discussie tussen mensen die voor nieuwe maatregelen zijn en mensen die de nieuwe maatregelen onzin vinden op het eiland. Kats snapt de bezorgdheid van de eilandregering wel. "We hebben heel lang niets gehad. Omdat het op Aruba en Curacao nu weer toeneemt, is er toch een soort angst die opkomt."