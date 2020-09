Nog teveel vragen over nieuw toekomst Zanddijk, beslissing uitgesteld

Twee vrachtwagens passeren elkaar op de Zanddijk bij Yerseke (foto: Omroep Zeeland)

Met name de oppositiepartijen in de Statencommissie Economie stelden vrijdagmiddag nog niet genoeg informatie te hebben gekregen over de keuze tussen een verbrede Zanddijk of een heel nieuw tracé door de polder. Daardoor zal het voorstel waarschijnlijk eind deze maand nog niet op de agenda staan van de grote, maandelijkse vergadering van Provinciale Staten van Zeeland.

Verkeersongelukken

De discussie over de Zanddijk loopt al meer dan 10 jaar. De huidige Zandijk is een smalle, kronkelige weg waar regelmatig verkeersongelukken plaatsvinden. In een aantal gevallen kwamen er auto's naast de dijk terecht. Ook moeten fietsers en zware vrachtwagens van mosselbedrijven in Yerseke dezelfde kronkelige Zanddijk delen, wat ook gevaarlijke situaties oplevert.

Het aanpakken en verbreden van de Zanddijk kost ongeveer 60 miljoen euro, waarvan partijen als het Rijk een miljoen meebetalen. De nieuwe weg door de polder zou volgens gedeputeerde Harry van der Maas minstens 23 miljoen euro duurder uitpakken. Toch is nog niet iedereen ervan overtuigd dat verbreden dé oplossing is. Oppositiepartijen willen meer tijd voor het dossier.

Bijdrage bedrijfsleven

Eerder vrijdagmiddag kwam oud-burgemeester Ton Verbree van Reimerswaal namens bedrijven en inwoners vagen om uitstel. Volgens hem willen bedrijven in de omgeving best meebetalen aan de extra kosten van een nieuwe weg door de polder.

