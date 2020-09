'Coronastress kan ook op de lange termijn invloed hebben op je functioneren'

Door het coronavirus ervaren mensen twee verschillende soorten stress: onbewuste en bewuste stress. De onbewuste stress ervaren we door de onvoorspelbaarheid van het virus, zegt Boluijt: "Door het moeten leren leven met een virus dat we moeilijk begrijpen en waar we nog maar weinig van af weten." De bewuste stress is eenvoudiger te herkennen. Die stress wordt veroorzaakt door de onzekerheid over je baan, je financiële toekomst en de gezondheid van jou en je dierbaren.

Lichamelijke en psychische gevolgen

Volgens de psycholoog hebben beide vormen van stress zowel lichamelijke als psychische gevolgen. "In scans valt te zien dat stress voor veranderingen zorgt in de hersenen", legt Boluijt uit. "Het heeft gevolgen voor je het orgaan dat de aanmaak van adrenaline aanstuurt en zorgt voor eiwitafzettingen in de hersenen. Dat heeft gevolgen voor de concentratie en geheugen, maar is daarnaast ook nog eens gekoppeld aan alzheimer, dementie en herseninfarcten."

Stress merk je ook op een andere manier aan je lichaam. "Heel concreet: de uitputting, zowel emotioneel en fysiek, is heel erg direct voelbaar. Je lijf krijg je niet meer op gang, alles gaat stroperig. Je bent moei, slapen gaat slecht", somt de psycholoog op. "Dus het heeft een behoorlijke impact. Het is gevaarlijk."

Buitenles fitness (foto: Omroep Zeeland)

Personal trainers merken dat zij het een stuk drukker hebben gekregen sinds het begin van de coronacrisis. En dat is volgens Boluijt een goede ontwikkeling. "Sport heeft een belangrijk voordeel als het gaat om het afbouwen van emotionele stress. Dat heeft alles te maken met adrenaline."

Als je piekert, maak je adrenaline aan. Daardoor voelt een mens zich heel opgejaagd en onrustig. Maar omdat mensen niet kunnen stoppen met piekeren, blijven ze maar adrenaline aanmaken. Bij sporten maak je ook adrenaline aan, maar dat stopt na het sporten. "Dat geeft dat fijne gevoel na sporten", aldus Boluijt. "Maar je stressadrenaline-aanmaak neemt ook af na het sporten."

Lichaamsbewustzijn en meditatie

Naast sporten zijn er natuurlijk nog andere dingen waar je op moet letten als je je stress wil verminderen. Zo is het volgens Boluijt van belang om goed te eten en te socialiseren. En ook voor sporten zijn alternatieven te bedenken. Boluijt: "Lichaamsbewustzijn en meditatie zijn zeer raadzaam als sporten wat moeilijker is."

Het belangrijkste is volgens Boluijt om stil te blijven staan bij de gevaren die stress op kan leveren: "Ze zeggen weleens: "Stress is een killer." En dat is het absoluut. Zeker in deze coronatijd moet daar veel meer aandacht aan besteed worden."