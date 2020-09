In Zeedoc: De vergeten held, Sjef van Dongen

Sjef van Dongen (rechts) en Sora (foto: onbekend)

Als hoofd van een poolreddingsoperatie op Spitsbergen gaat de jonge Van Dongen op zoek naar een Italiaanse Generaal Umberto Nobile die met zijn bemanning op weg naar de Noordpool met zijn luchtschip Italia is neergestort. Na vier weken zoeken en enorme ontberingen, waarbij door de honger zelfs twee van zijn sledehonden opgegeten worden, heeft van Dongen de Italianen niet gevonden maar moet zelf gered worden. Ondanks deze mislukking wordt Sjef van Dongen in Nederland als een held ontvangen.

Lezingen

Zijn dappere reddingspoging is voorpaginanieuws. Na terugkomst in Nederland trekt Sjef het hele land door om overal lezingen te geven over zijn Spitsbergenavontuur. Sjef van Dongen wordt verliefd op een Zeeuws-Vlaamse, trouwt met haar, vestigt zich in Oostburg en gaat de politiek in. In 1948 wordt hij als KVP-er lid van de Provinciale Staten van Zeeland. Daarna wordt hij lid van de Tweede Kamer én lid van Gedeputeerde Staten van Zeeland. Hij levert als burgemeester van Aardenburg en politicus een grote bijdrage aan de wederopbouw van het in de oorlog zo zwaar getroffen Zeeuws-Vlaanderen. Hij is geliefd als politicus door zijn overredingskracht en doorzettingsvermogen.

Sjef van Dongen gaf tot ver na de oorlog overal in het land lezingen over zijn bijzondere avonturen op Spitsbergen. Met het geld dat hij daarmee ophaalde, werd het naar hem vernoemde sportpark van Aardenburg gefinancierd. Ook gaf hij zijn naam aan de tennisclub S.J.E.F. uiteraard verwijst dit naar zijn naam, maar voor Sjef van Dongen staat deze afkorting ook voor 'Steeds Jong En Fit'.

Een toevalstreffer

Documentairemaker Frans Mouws kwam op het idee om de film te maken toen hij op de zolder van het Zeeuws Archief in Middelburg dozen vol materiaal tegenkwam. De spullen waren geschonken door de zoon van Van Dongen en bevatten krantenknipsels, medailles, prijzen en nog veel meer. "De naam van Dongen kende ik niet en dat vond ik vreemd. Ik lees namelijk veel boeken over reizen en de polen. Het was echt een toevalstreffer, ik ben gaan spitten en twee jaar later was er de film."

Luister hier naar regisseur Frans Nouws in gesprek met Elias den Hollander:

Frans Mouws herstelde een held in ere

Sjef van Dongen op spitsbergen (foto: MuZeeum Vlissingen)

De vergeten held Sjef van Dongen is te zien om 12.00 uur, 16.00 uur, 20.30 uur en 22.00 uur. Ook is de film 10 dagen online terug te kijken.