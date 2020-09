Nog eens zestig boetes uitgedeeld door agenten in opleiding

Politieagent laat automobilist blazen bij verkeerscontrole (foto: ANP)

Veruit de meeste boetes werden uitgedeeld voor bellen achter het stuur en het niet dragen van de gordel, daarvoor werden 25 en 23 boetes uitgedeeld. Verder bleek één bestuurder geen geldig rijbewijs te hebben en een andere bestuurder had weliswaar wel een rijbewijs, maar kon die tijdens de controle niet tonen aan de agenten in opleiding.

Illegale uitlaat

Verder was er één bestuurder wiens voertuig een illegale uitlaat had. Vermoedelijk gaat het om een sportuitlaat, die meer lawaai produceert dan is toegestaan.

De overige negen boetes waren voor bestuurders die onder invloed waren, gaat het in negen gevallen om alcohol en in één geval gaat het om THC, de werkzame stof in hasj en wiet. Van de beschonken bestuurders was de helft beginnend bestuurder.

Drie keer toegestane hoeveelheid

Eén van die beginnend bestuurders maakte het behoorlijk bont, hij blies bij de ademanalyse 255 microgram alcohol per liter uitgeademde lucht. Dat is bijna drie keer meer dan de toegestane hoeveelheid, 88 microgram per liter.

Deze controle door politieagenten in opleiding is onderdeel van de aanloop naar hun examen. Gisteren maakte de politie ook al bekend dat de aspirant-agenten 55 bekeuringen hadden uitgeschreven bij een controle in Goes.

'Liever niet!'

De politie laat weten trots te zijn op de agenten in opleiding, die hebben laten zien dat ze in de praktijk goed werk kunnen leveren. Toch is de politie niet blij met dit hoge aantal uitgedeelde boetes. "Ondanks dat de studenten op deze manier goed kunnen oefenen zien wij deze resultaten liever niet!", schrijft het Politieteam Oosterscheldebekken op Facebook.