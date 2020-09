Hoe ziet wonen op grote hoogte in de watertoren van Goes eruit?

"In 2000 zijn er al kantoren in gemaakt maar onlangs is het verkocht aan een projectontwikkelaar die er woningen in gemaakt heeft", zegt makelaar Frank Plouvier van Faasse&Fermont. Het gaat om twee appartementen en een penthouse dat de bovenste drie verdiepingen beslaat.

De ronde woningen hebben een bijzonder uiterlijk: "De wanden zijn de stalen kuip waar vroeger het water in zat. Dat is heel bijzonder, er zijn namelijk maar twee van dit soort watertorens in Nederland en dit is de enige waar je in kan wonen."

Kleine markt

De woningen in de watertoren zijn niet doorsnee. Ze zijn dan ook nog niet verkocht, maar dat komt omdat ze maar voor een kleine markt geschikt zijn. "Voor gezinnen met kinderen of ouderen zijn ze minder geschikt omdat je altijd met de lift naar boven moet. We mikken eigenlijk op een stel dat hard werkt en geen onderhoud wil en echt iets unieks met karakter zoekt." Ook hangt er een fors prijskaartje aan.

Een van de appartementen in de watertoren van Goes (foto: Omroep Zeeland)

Naast de twee appartementen die al klaar zijn komt er binnenkort nog het penthouse beschikbaar op de bovenste drie verdiepingen. Deze woning kost bijna zeven ton, twee ton meer dan de appartementen.

'Bijzonder uitzicht'

"Wat dit penthouse zo bijzonder maakt is natuurlijk het uitzicht. Op heldere dagen zie je Antwerpen en Bergen op Zoom liggen. Je ziet de bootjes varen op de Oosterschelde vooral in het bovenste puntje", zegt makelaar Frank Plouvier. Het penthouse moet aan het eind van het jaar klaar zijn.