GOES begint seizoen met kansloze nederlaag tegen DVS'33

GOES-speler Huib van Hecke in duel met twee spelers van DVS'33 (foto: René van der Vliet)

In het eerste kwartier had GOES veel de bal, maar grote kansen kwamen daar niet uit. De bezoekers uit Ermelo kwamen beter in het spel en in de 19e minuut scoorde Abderrahim Loukili 0-1.

GOES was van de leg en de tegenstanders maakte daar uiterst goed gebruik van. Benjamin Roemeon scoorde na een fout van GOES-middenvelder De Fretes. De gifbeker was vervolgens nog niet leeg voor GOES. Roemeon bepaalde de ruststand op 0-3.

Beter GOES

GOES kwam in de tweede helft beter voor de dag. De Bevelandse club kreeg via een vrije trap van Nazario de Fretes een goede mogelijkheid, maar die ging maar net over. GOES drukte door en in de 62e minuut maakte Siebe Schets de 1-3.

GOES probeerde daarna naar een tweede goal te zoeken, maar in de 80e minuut kreeg de ploeg van trainer Kevin Hollander het deksel op de neus. Oud-prof Stef Nijland krulde vanaf de rand van het zestienmetergebied de bal schitterend binnen. Op slag van het eindsignaal scoorde Olivier Pilon nog de 1-5 voor DVS'33.

Scoreverloop

0-1 Abderahim Loukili (19)

0-2 Benjamin Roemeon (22)

0-3 Benjamin Roemeon (28)

1-3 Siebe Schets (62)

1-4 Stef Nijland (80)

1-5 Olivier Pilon (90+2)

Opstelling GOES

Brian Meulmeester, Jelle Klap, Stefan de Bert, Jesse Bank, Rico Van Nielen, Sven Mbikulu (Remon de Vlieger/86), Ruben Hollemans, Nazario de Fretes (Francis Kabwe Manengela/68), Huib van Hecke, Siebe Schets, Thomas de Rijke (Souffiane El Ouazzani/73)