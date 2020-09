Demonstranten in actie tegen de spoedwet in Vlissingen

De demonstratie werd georganiseerd door Freedom Demo Rotterdam. Deze groep complotdenkers houdt in heel Nederland van dit soort protestacties. Want volgens voorman Leo de Graaf is het hoog tijd dat Nederland 'wakker wordt'. "De meeste mensen zitten nog steeds televisie te kijken, maar alles wat nieuws brengt, zit te liegen. De waarheid moet naar buiten komen, vandaar dat wij demonstraties opzetten."

Wereldregering

De Graaf gelooft niets van de officiële cijfers en berichtgeving. Volgens hem wordt het coronavirus door regeringen misbruikt om de bevolking te onderdrukken. "China is ermee begonnen. Hogere machten, onder anderen Bill Gates en Soros, willen de macht hebben over Amerika, Azië, Europa om de mensen maar vast te houden om ze als marionetten te besturen. Dan mogen we alleen maar doen wat zij willen." Op de vraag of hij dat ook echt gelooft, is De Graaf kort: "Anders sta ik het hier niet te vertellen."

De New World Order is een complottheorie die behelst dat een groep mensen, bestaande zakenmensen en politici, streeft naar een totalitaire wereldregering. De aanhangers van deze theorie denken dat de Hongaars-Amerikaanse miljardair George Soros allerlei groeperingen financieel ondersteunt om de openbare orde te ontwrichten. In het uiteindelijke vaccin tegen het coronavirus zou dan vervolgens een microchip zitten, ontwikkeld door Bill Gates, waardoor hij mensen zou kunnen besturen. Iets wat volgens biologen en computerwetenschappers op dit moment bij verre na niet technisch haalbaar is, met de huidige kennis en techniek.

De bezoekers van de demonstratie waren vooral sceptisch over de corona-aanpak van de regering. Zoals Liesbeth: "Ik vind het fijn om in een democratie te leven. Nederland is een democratie en ik wil graag dat dat zo blijft."

Te veel invloed

Liesbeth is bang dat als de spoedwet aangenomen wordt, de regering te veel invloed krijgt op het leven van Nederlanders. Daarnaast denkt zij dat alle coronamaatregelen ondertussen wel weer afgeschaft kunnen worden. "Als je naar de cijfers kijkt, denk ik dat dat gerust zou kunnen. Eigenlijk is corona met een sisser afgelopen."

Demonstranten in actie tegen de spoedwet in Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

Mathijs kwam vooral om een ander geluid te horen. "Het is altijd goed dat er nog meer aandacht is voor een andere visie en een ander zicht op zaken", aldus Mathijs. Hij vraagt zich af of de maatregelen in de spoedwet in verhouding staan tot wat er met het coronavirus aan de hand is.

Meerdere bronnen

Dat wil niet zeggen dat hij het nieuws in de media niet vertrouwt. "Ik denk dat het altijd gezond is om je niet van één bron van informatie te laten voorzien", legt Mathijs uit. Hij wijst erop dat er ook wetenschappers zijn die anders naar de coronamaatregelen kijken dan bijvoorbeeld het RIVM. "Dat alleen al is iets heel interessants. En het is het eigenlijk ook wel waard om zélf te onderzoeken."

Freedom Demo Rotterdam is van plan om meerdere acties in Zeeland te organiseren. Over twee weken staat de groep bijvoorbeeld in Middelburg. Met Mathijs: "Ja, natuurlijk. Ik vind het hartstikke leuk om al die verschillende inzichten te horen. Dat is het mooie van Nederland."