Mark Boot wint eerste wedstrijd om Open Zeeuws Kampioenschap

Motorcrosser Mark Boot won beide manches in Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

In de eerste manche was Boot te sterk voor Mattis Meerschout uit België en voor Barney Steketee uit Yerseke. Ook in de tweede manche had Boot geen kind aan de concurrentie. Boot was zestien seconden sneller dan Gian Scheele uit Zaamslag en 36 seconden sneller dan Barney Steketee.

In de 250cc klasse was Mats Leeuwesteijn uit Vlissingen in beide manches de beste. De volgende wedstrijd om het Open Zeeuws Kampioenschap is op 19 september in Wemeldinge.