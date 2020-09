Pennywafelhuis grijpt naast landelijke prijs; 'Maar het trotse gevoel overheerst'

Dat ze uiteindelijk niet in de prijzen zijn gevallen is even een tegenvaller, maar initiatiefnemers Marlou Pluymaekers en Anda van Riet relativeren het meteen. Het trotse gevoel overheerst. "We gaan gewoon door met wat we doen, we hebben veel plannen met veel organisaties . Dus we gaan moedig voort en met heel veel plezier vooral", zegt Marlou Pluymaekers.

Veel verschillende nationaliteiten

Zij heeft samen met Anda van Riet het Pennywafelhuis bedacht en opgericht. Vijf jaar geleden startten ze met het portretteren van de bewoners van de wijk Dauwendaele in Middelburg. Een wijk waar mensen met veel verschillende nationaliteiten wonen. Met het schilderen en fotograferen wilde Marlou en Anda in contact komen met de bewoners.

Vijf jaar later is dat aardig gelukt. Behalve dat zij nu weten wie er in de buurt wonen, weten de bewoners elkaar ook beter te vinden. Het Pennywafelhuis is inmiddels uitgegroeid tot een ontmoetingscentrum waar vijf dagen in de week de deuren open staan. Mensen kunnen er terecht voor een praatje, kopje koffie of voor een naaicursus. Per maand ontvangt het huis zo'n 150 bezoekers.

Uitreiking Gouden Pit Pennywafelhuis